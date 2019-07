Ganztagesbetreuung in Schulen: Große Unterschiede in Bezirken

Groß sind die regionalen Unterschiede, wenn es um die Betreuung von Kindern am Nachmittag in Volks- oder Neuen Mittelschulen geht. Das ergab die Beantwortung einer SP-Anfrage im Landtag durch Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP).

So besuchen im Bezirk Perg 46 Prozent aller Pflichtschüler eine ganztägige Schulform, im Bezirk Braunau sind es dagegen nicht einmal neun Prozent. Nicht inbegriffen seien allerdings die Horte, sagt Johannes Schäffer, Leiter der Rechtsabteilung in der Bildungsdirektion: "Im gesamten Bezirk Perg gibt es nur neun Hortgruppen." Allerdings sind es in Braunau auch nicht recht viel mehr: Hier werden heuer zwölf Gruppen geführt. "Die regionalen Unterschiede sind groß", bestätigt Schäffer. Er weist darauf hin, dass Ganztagesschulen nur nach Bedarf genehmigt werden. Sie müssen Betreuung bis mindestens 16 Uhr anbieten, Mittagessen, Lernstunden in Begleitung von Lehrern sind verpflichtend. Insgesamt gibt es an rund 350 der 823 Pflichtschulen im Land eine schulische Nachmittagsbetreuung.

Bezirk Rohrbach als Vorreiter

Zu bemerken ist auch, dass oberösterreichweit die Zahl der Kinder in schulischer Tagesbetreuung steigt: Sie erhöhte sich von 13.250 im Schuljahr 2014/15 auf heuer 18.843. Die Zahl der Kinder in Horten stieg dagegen im gleichen Zeitraum kaum (von 12.180 auf 12.915). "Die ganztägigen Schulformen werden seit einigen Jahren vom Bund stark gefördert", erklärt Schäffer. "Seither gibt es einen starken Ausbau."

Ganztagesklassen mit über den gesamten Tag verteilten Lern- und Freizeitphasen ("verschränkte Form") gibt es in Oberösterreich wenig. Hier ist Rohrbach Vorreiter: Von insgesamt 90 Klassen wird ein Drittel in diesem Bezirk angeboten.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at