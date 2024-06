Gallneukirchen als Vorreiter: Neue Pflegeschule startet im Herbst

Menschen in besonderen Lebenslagen und mit besonderen Bedürfnissen zu begleiten, so sieht der Alltag für Sozialarbeiter aus. Für Sara Kreiner war es immer schon klar, dass sie in diesem Berufsfeld tätig werden will. Auf der Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten ist die 16-Jährige aus Alkoven auf eine im Herbst startende neue Schulart in Oberösterreich gestoßen: Die Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung (HLPS) am Diakoniewerk in Gallneukirchen. "Mich spricht die HLPS so an, weil ich nach dem Abschluss entweder gleich in den Beruf einsteigen oder durch die Matura dann noch studieren kann", sagt Kreiner, die gerade den einjährigen Vorbereitungslehrgang des Diakoniewerks abgeschlossen hat.

"Vielfältige Jobchancen"

Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander und Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide VP) sprechen bei einer Pressekonferenz am Donnerstag von einer einzigartigen und neuen Möglichkeit junge Menschen für Pflegeberufe zu begeistern. Die HLPS kann bereits mit 14 Jahren begonnen werden und schließt nach fünf Jahren mit der Matura sowie dem Sozial-Diplom — erstmals in Oberösterreich mit dem Schwerpunkt Behindertenarbeit und Behindertenbegleitung. Der Schwerpunkt Behindertenarbeit beinhaltet zudem die Berufsberechtigung Pflegeassistenz. "Die Jugendlichen haben dadurch vielfältige Jobchancen", sagt Schulleiterin Susanne Kunze. Insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler, darunter drei Burschen sind aktuell für die erste HLPS-Klasse angemeldet. "Es gibt noch ein paar Restplätze", sagt Kunze.

Die Kombination aus Pflege und Betreuung sowie die Berücksichtigung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetz in der Ausbildung sei für Österreich etwas Neues. "Es gab schon Pilotprojekte, die aber nicht ins Regelschulsystem gebracht wurden", sagt Daniela Palk. Die Vorständin des Diakoniewerkes freut sich über die nächste Erweiterung, wodurch sich die Attraktivität und der Stellenwert des Sozial- und Pflegebereichs erhöhe.

Lange Tradition beim Diakoniewerk

Aus- und Weiterbildung haben im Diakoniewerk eine lange Tradition, besonders in der Behindertenarbeit zähle die Organisation, laut Palk zu den Wegbereitern. Bereits 1918 gab es in Gallneukirchen eine Haushaltsschule der Diakonissen und an der Schule für Sozialbetreuungsberufe werden aktuell mehr als 500 Schüler allen Alters ausgebildet. "Die Herausforderungen werden in Zukunft nicht weniger. Mit der HLPS können wir dem wachsenden Bedarf an qualifiziertem Personal gerecht werden und eine Lücke in der Altersstruktur der Ausbildung schließen", sagt Palk. Bisher waren Schulen für Sozialbetreuungsberufe erst ab 17 Jahren zugänglich.

