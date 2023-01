Galanacht des Sports 2023: Auf der Bühne wird es laut

Wenn am 20. Jänner das Brucknerhaus wieder ganz im Zeichen des oberösterreichischen Sports steht, werden auch auf der Bühne athletische Bestleistungen erbracht: Zur Gesangseinlage bei der Eröffnung der Galanacht des Sports von Eric Papilaya – ein Medley seiner Lieblingssongs – führt die Showdance-Gruppe des Linzer Tanzstudios TopMoves eine eigens einstudierte Choreographie auf. "Viele sehen den sportlichen Aspekt beim Tanzen nicht, deshalb freuen wir uns sehr, dass wir dabei sein und herzeigen dürfen, was wir können", sagt Leiter Markus Beredits.

In dieser Woche studieren 25 Profitänzer des Linzer Tanzstudios die Showeinlage ein. In dieser zeigen sie, was sie am besten können: modernen Tanz von HipHop bis Commercial Dance. Mehrere Staats- und Europameistertitel haben Tänzer von TopMoves in diesen Kategorien in den vergangenen Jahren geholt, auch heuer gab es wieder vier Siege bei den Staatsmeisterschaften. "Ein inhaltliches Motto gibt es nicht, wir halten uns an die Musik von Eric Papilaya und wollen die Vielfalt des Tanzsports herzeigen", sagt Beredits, der gemeinsam mit vier Trainer-Kollegen die Choreografie zusammengestellt hat.

Zu sehen sind die Künste der Tänzer – und dazu weitere Musik-Highlights wie die Band Folkshilfe, Stars aus Kultur und Sport sowie die Kür der Sportler des Jahres – am 20. Jänner bei der OÖN-Galanacht des Sports im Brucknerhaus Linz.

ALLE INFOS

Am Freitag, 20. Jänner, laden die Oberösterreichischen Nachrichten wieder zur Galanacht des Sports ins Linzer Brucknerhaus. Dort werden die Sportler des Jahres gekürt. Beginn ist um 20 Uhr.

Karten gibt es bei Ö-Ticket und im Brucknerhaus Linz im Service-Center von Montag bis Freitag, 10-18 Uhr, oder unter 0732 / 77 52 30 bzw. online: www.brucknerhaus.at

