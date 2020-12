Gäste-Ansturm trotz Pandemie: "Haben wir jetzt Corona-Maßnahmen oder nicht"

Bild: Gemeinde Spital am Pyhrn

"Zum heutigen Jahreswechsel ist mehr oder weniger alles untersagt und dann ein solcher Auflauf. Gibt es jetzt Corona-Maßnahmen oder nicht", fragt Hubert Feßl vom Gemeindeamt Spital am Pyhrn. "Ich verstehe schon, dass es nicht einfach ist, aber gerade heute ärgert es uns schon sehr", sagt Feßl.

Im Bereich der Hintersteineralm, unmittelbar neben der Pyhrnpassbundesstraße B138 verstopfen laut Angaben der Gemeinde vor allem Tourengeher die Zufahrtsstraßen. "Dort kommen nicht einmal mehr Einsatzfahrzeuge durch", berichtet der Gemeinde-Mitarbeiter.

Natur und Sport in allen Ehren, man müsse sich eben gerade jetzt an Maßnahmen halten. Das "wilde" Parken sei aber auch ohne Corona eine Unsitte. "Wenn aber strenge Ausgangssperren herrschen, darf man diesen Auflauf doch einmal hinterfragen", sagt er im OÖN-Gespräch und appelliert auch an die Vernunft der Alpinvereine zu informieren.

Traunkirchen stellt Regeln auf

In den vergangenen Tagen waren auch die Parkplätze zur Hochsteinalm in Traunkirchen massiv überlastet. Ausflügler und Tagesgäste, vor allem aus den umliegenden Bezirken und aus dem Zentralraum, verursachten ein Chaos auf den Zufahrten.

Nun reagiert Traunkirchen mit Hinweistafeln bereits im Ortsgebiet, mit Fahrverboten auf Privatstrassen und Parkverboten entlang der Gemeindestrasse. Christoph Schragl, Bürgermeister von Traunkirchen informiert: "Natürlich freuen wir uns als Tourismusgemeinde über jeden Gast. Aber wenn es nicht mehr geht, wenn Rettung und Bergrettung nicht mehr durchkommen, dann muss man Maßnahmen setzen", sagt er.

Heute sei es schon nicht mehr so schlimm, wie in den vergangenen Tagen. Man setzt bewusst auf Information. "Darauf reagieren die Gäste durchaus mit Verständnis", sagt der Bürgermeister auf OÖN-Anfrage.

