Fußgängerin von Auto erfasst: Polizei bittet um Hinweise

Am gestrigen Montag gegen 11:30 Uhr überquerte eine 20-jährige Fußgängerin in Wels an der Kreuzung Knorrstraße – Wiesenstraße den Zebrastreifen der Wiesenstraße. Dabei wurde sie von einem weißen Pkw, gelenkt von einer Frau, angefahren.

Nach kurzer Kontaktaufnahme entfernte sich die unbekannte Pkw- Lenkerin vom Unfallort. Die Lenkerin dürfte laut der Verletzten zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und hatte braune Haare.

Da die 20-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, begab sie sich nachträglich ins Klinikum Wels. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Lenkerin machen können mögen sich bei der Polizei Wels unter der Telefonnummer 059133/4190 melden.