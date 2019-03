Fußgänger von Auto angefahren - Lenker auf Drogen

ST. MARTIN/MÜHLKREIS. Von einem Pkw erfasst und verletzt wurde ein Fußgänger (63) Dienstagabend in Gerling (Gemeinde St. Martin im Mühlkreis). Ein Drogentest beim Autofahrer war positiv.

(Symbolbild) Bild: www.laumat.at/ Matthias Lauber

Der 36-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Rohrbach fuhr gegen 18:45 Uhr mit seinem Wagen auf der B 127 von Linz kommend in Richtung Rohrbach. Nach dem Bahnübergang Gerling bog er nach links in Richtung Anzing ab. In der Dunkelheit dürfte der Mann den auf der Gemeindestraße gehenden 63-Jährigen übersehen haben. Der Fußgänger wurde auf die Windschutzscheibe und danach auf die Fahrbahn geschleudert. Der Pensionist war darauf für kurze Zeit nicht ansprechbar. Der Autofahrer verständigte die Einsatzkräfte, die kurz danach eintrafen und den Verletzten versorgten. Der Verletzte wurde in das LKH Rohrbach gebracht. Ein Alkotest beim 36-Jährigen verlief negativ, eine Untersuchung des Polizeiarztes ergab jedoch eine Beeinträchtigung durch Drogen. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen.

