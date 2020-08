Fußgänger überfahren und geflüchtet "Dachte, ich bin über ein Reh drüber"

Auf der Hausruckstraße, der B143, ist in der Nacht auf Donnerstag zwischen Ried und Aurolzmünster ein Fußgänger (43) von einem zunächst unbekannten Autofahrer überfahren worden - wir haben berichtet.

Der Lenker flüchtete, konnte aber am Nachmittag dank Hinweisen aus der Bevölkerung ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 59-Jährigen aus dem Bezirk Ried. In der ersten Befragung sagte er, er habe geglaubt, "über ein Reh drübergefahren" zu sein.

Das Opfer, ein 43-jähriger Rieder, wurde so schwer verletzt, dass es auf der Stelle tot gewesen sein dürfte. An der Unfallstelle fanden Polizeibeamte aber noch Einzelteile des Fluchtautos, darunter Bruchstücke des linken Nebelscheinwerfers. So wussten die Ermittler, dass es sich bei dem Pkw um einen VW Polo, Baujahr 2005 bis 2008, handelte.

In kriminalistischer Kleinarbeit begannen die Beamten, alle Zulassungsbesitzer dieses Wagentyps zu überprüfen. Auch bei Autohändlern und Werkstätten wurden Befragungen durchgeführt. Schließlich kam der entscheidende Tipp, der zum Fahndungserfolg führte, informierte Friedrich Glechner, Kommandant der Polizeiinspektion Aurolzmünster.

Es war am Donnerstag um 2.20 Uhr in der Nacht, als ein Bäcker (55) auf dem Weg zur Arbeit die Unfallstelle passierte und den leblosen Mann bemerkte, der mitten auf der Fahrbahn lag. Der 55-Jährige hatte kein Handy dabei, daher hielt er einen anderen Autofahrer an, der die Einsatzkräfte holte.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Fußgängers feststellen. Wohin er unterwegs war, ist ungewiss, als zu unklar stellte sich die Spurenlage dar. Es sei eine Obduktion angeordnet worden, sagte der Rieder Staatsanwalt Alois Ebner. Diese soll klären, wie der Unfall genau passierte und ob der Mann womöglich nicht nur von einem Fahrzeug, sondern von mehreren überrollt wurde.

"Die Straße war blutüberströmt. Das Opfer hatte so schwere Kopfverletzungen, dass ich die jungen Kameraden zum Lotsendienst eingeteilt habe. Das müssen sie nicht sehen", sagte Johannes Hinterleitner, Kommandant der Feuerwehr Weierfing. Die Freiwilligen sperrten die Straße und reinigten den Asphalt. Mit Scheinwerfern machten sie Licht für die Spurensicherer. Der Einsatz lief bis fünf Uhr.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at