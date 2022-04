Fußgänger im Mühlviertel niedergefahren: Lenker flüchtig

Der junge Mann hatte sich gegen 1 Uhr nach einem Fest in Naarn mit zwei Freunden nach Hause aufgemacht. Die Männer waren entlang der unbeleuchteten Machlandstraße zu Fuß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Perg unterwegs, als der 21-Jährige von einem bislang unbekannten Pkw-Lenker erfasst und in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, berichtete die Polizei. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Spital nach Linz gebracht.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrerflüchtigen. Zwar können weder der 21-jährige Verletzte noch seine beiden Freunde Angaben zum Fahrzeug machen. Der Pkw-Lenker verlor bei dem Zusammenstoß aber die Abdeckung seines Außenspiegels. Demnach handelt es sich um ein dunkelblaues Fahrzeug, Marke und Type sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Perg unter 059133/4320.