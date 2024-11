Fußgänger (23) in Wels angefahren - Audi-Lenker ausgeforscht

Zu dem Unfall kam es in der Nacht auf vergangenen Freitag. Bei der Kreuzung mit der Wiesenstraße wollte der Fußgänger gegen 5:20 Uhr früh auf einem Zebrastreifen die B138, die Pyhrnpass Straße, überqueren.

Wenige Meter nach einer Verkehrsinsel wurde der Mann von einem von rechts kommenden Audi gestreift. Der 23-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Einige Meter entfernt blieb der Autofahrer stehen. Gegenüber dem Verletzten soll er angegeben haben, keinen Führerschein zu besitzen. Er blieb noch vor Ort, während der 23-Jährige selbst die Rettung verständigte. Dann entschied sich der Lenker allerdings anders. Er entfernte die Kennzeichentafeln vom Pkw und fuhr in Richtung Norden davon.

Imstichlassen eines Verletzten

Nach einem Zeugenaufruf seitens der Polizei, konnte der gesuchte Autofahrer ausgeforscht werden. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Es handelt sich um einen 22-jährigen Türken aus Wels. Gegen ihn wird wegen Imstichlassen eines Verletzten im Straßenverkehr an die Staatsanwaltschaft Wels berichtet, so die Polizei.

