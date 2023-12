Fürstliche Audienz in Sachen Frieden

Ein bisschen aufgeregt sei er schon gewesen, beschrieb der zehnjährige Michael Putz aus Steyr den Augenblick, als er am Mittwochabend dem Fürsten von Monaco das Friedenslicht überreicht hatte. Aber spätestens, als Albert II. dem Schüler die Hand im Anschluss zum High five entgegenstreckte, war alle Nervosität verflogen. Mama Maria kämpfte sogar mit der einen oder anderen Träne, so berührt war sie von dem Moment.