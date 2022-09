Für viele Schüler beginnt neues Fach "Digitale Grundbildung" ohne Tablets

Der Plan klang vielversprechend: Nachdem Schulen ein Digitalisierungskonzept vorgelegt hatten, begann vor genau einem Jahr die bundesweite Auslieferung von insgesamt 150.000 Laptops und Tablets an Schüler der ersten und zweiten Klassen Mittelschule und des Gymnasiums. Die Aktion sollte laut Ankündigung spätestens bis zu den Semesterferien abgeschlossen sein. Doch es sollte anders kommen: Nach wie vor würden österreichweit noch 37.000 Schüler auf ihre Geräte warten, alleine in Oberösterreich seien davon 5943 Schüler von insgesamt 47 Schulen betroffen, teilte das Bildungsministerium auf OÖN-Anfrage mit. Betroffen sind all jene Schulen, die sich für Windows-Tablets entschieden hatten.

Die Verzögerung ist doppelt ärgerlich: Die Windows-Tablets werden für das Fach "Digitale Grundbildung" – das im vorigen Schuljahr als verbindliche Übung galt, ab kommendem Montag in den ersten vier Klassen der AHS-Unterstufe und der Mittelschule aber ein Pflichtfach ist – dringend gebraucht.

Neben dem Beherrschen der Hardware sollen dabei unter anderem von IT-Security bis hin zu Fake News verschiedenste Themen vermittelt werden. LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) bezeichnete den Gegenstand gestern bei einem Medientermin als "deutliches Zeichen Richtung moderner, digitaler Schule von morgen".

Gründe für die verspätete Auslieferung gibt es gleich mehrere: Zunächst hatte es Probleme mit der europaweiten Ausschreibung gegeben, weshalb diese wiederholt werden musste. Und als dann eine größere Menge der bestellten Tablets schließlich geliefert wurde, waren bei diesen "Funktionsmängel" aufgetaucht.

"So rasch wie möglich"

Im vergangenen Juni hatte Bildungsminister Martin Polaschek (VP) daher angekündigt, dass die betroffenen Schüler – so von den Schulen keine anderen Geräte bestellt wurden – anstatt der Microsoft-Tablets andere, höherwertige Gerätetypen erhalten sollen. Laut Auskunft des Ministeriums soll es sich dabei um Microsoft Surface GO 2 Tablets handeln. Diese sollen nun "so rasch wie möglich" noch im Herbst ausgeliefert werden. Die ersten Lieferungen seien bereits für Mitte der kommenden ersten Schulwoche geplant, insgesamt werde sich der Zeitraum "aufgrund des Volumens" über "mehrere Wochen" erstrecken, teilte ein Ministeriumssprecher weiter mit.

"Ich finde das alles sehr mühsam", sagte gestern Rudolf Klaffenböck, Direktor der Mittelschule Neukirchen am Walde. Rund 90 seiner Schüler von sechs Klassen sowie 16 Lehrer seien von der Verzögerung betroffen. Als er gestern von den OÖN über die neuerliche Ankündigung informiert wurde, zeigte er sich skeptisch. "Wir haben noch keine Info bekommen." Das Warten seit nunmehr einem Jahr habe sowohl Schüler und Lehrer als auch Eltern verärgert.