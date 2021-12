"Hallo Juliane, am Weihnachtstag bist du heute eh bei uns?" Juliane Aichhorns Mutter ist am Telefon. "Nein, Mama, das geht sich nicht aus. Ich bin ja im Dienst", antwortet die 25-Jährige, die auf der Operativen Intensivstation 2 am Linzer Kepler-Klinikum arbeitet. Sie und ihre Kollegen kümmern sich um sieben Intensivpatienten, darunter auch Covid-Erkrankte, und zwei "Herzenskinder", sie sind erst einen Monat und ein Jahr alt.