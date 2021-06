Für "kranken Bruder" 45.000 Euro überwiesen

Das Opfer, ein gebürtiger Bosnier, zeigte die Tat erst jetzt an, zugetragen hatte sich der Betrug in der ersten Hälfte des vorigen Jahres. Begonnen hatte alles mit dem um zwei Jahre älteren Bruder des Opfers, der 2019 von Oberösterreich zuerst nach Bosnien und später nach Serbien übersiedelte. Der unstete Drogensüchtige erkrankte schwer und wandte dort an die Botschaft in Belgrad. Dort habe er über das Telefon ein freundschaftliches Verhältnis zu einem heute 26-jährigen Landsmann aufgebaut, sagte Gerald Sakoparnig vom Landeskriminalamt.

Als Kripochef ausgegeben

Der 26-Jährige wandte sich danach an den in Oberösterreich lebenden Bruder, gab sich dabei aber als Leiter der Kriminalabteilung der Botschaft aus und erzählte vom Schicksal des Bruders: Dieser sei mittellos, schwer krank, müsse mehrmals operiert werden und stehe vor einer angeblichen Inhaftierung. Daraufhin überwies der 46-Jährige das Geld mittels Transferfirmen. Nachdem der Bruder dieses aber nie erhalten hat, erstattete der 46-Jährige jetzt Anzeige.