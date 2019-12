Forschungsaufenthalte im Ausland, rund 70 wissenschaftliche Publikationen, und zuletzt noch die Auszeichnung zum „Forscher des Jahres“ an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU). Die medizinische Karriere des 33-jährigen Bernhard Wernly scheint schon von klein auf geplant zu sein. Umso erstaunlicher, dass ihm das Medizinstudium lange Zeit gar nicht in den Sinn gekommen war. „Lange Zeit wusste ich gar nicht, was ich studieren könnte.