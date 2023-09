"Für eine Nachteule ist es der perfekte Job"

Kaum ein Auto ist in den frühen Morgenstunden auf Oberösterreichs Straßen zu sehen. In den meisten Häusern ist es noch dunkel, nur vereinzelt strahlt Licht durch die Fenster. Während die meisten Oberösterreicher zu dieser Zeit noch friedlich in ihren Betten liegen, sind sie bereits unterwegs und liefern die aktuellen Informationen in die Postkästen: die Zeitungszusteller.