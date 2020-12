Die hohe Zahl der Neuinfektionen brachte das Contact-Tracing im Herbst an seine Grenze. Zeitweise sank die Aufklärungsquote in Oberösterreich auf neun Prozent. Mittlerweile kann zumindest wieder in jedem vierten Coronafall die Infektionskette ermittelt werden. Einen Beitrag dazu leisten Soldaten des Bundesheeres, die als Contact-Tracer im Einsatz sind. Einer von ihnen ist Patrick Verschnig, der seit August seinen Grundwehrdienst ableistet.