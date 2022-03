Andreas Fath, Chemieprofessor an der deutschen Hochschule Furtwangen, will 2700 Kilometer lang die Donau durchschwimmen und damit ein Zeichen für den Umweltschutz setzen. "Wenn man Menschen erreichen will, braucht man ein verrücktes Projekt", sagte Fath gestern bei einer Pressekonferenz. Unterwegs will er im Rahmen des Projekts "cleandanube – swimming for a pure and plastic-free river" den Fluss auch auf Mikroplastik und andere Substanzen untersuchen.