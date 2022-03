"Für die Übergangsjacke ist es jetzt definitiv noch zu früh"

Frostige Temperaturen, doch ein stabiles Hochdruckgebiet mit viel Sonne und ohne Niederschlag stellen sich in Oberösterreich ab Dienstag ein. Einzige Ausnahme ist laut Michael Butschek von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) noch der heutige Montag.

An der Alpennordseite stauen sich in den Morgenstunden noch dichte Wolken, tagsüber lockert es auf, hin und wieder kann sich die Sonne durch die Wolkendecke kämpfen. "Es bleibt aber eher unbeständig, im südlichen Bergland kann es aus den dichten Wolken herausflocken", sagt Butschek. Dazu bleibt es winterlich kalt – besonders in den Morgenstunden: "Die frostigen Temperaturen in der Früh bleiben uns aber die gesamte Woche über erhalten", sagt der ZAMG-Meteorologe. Die Tageshöchstwerte erreichen bis zu vier Grad Celsius.

Am Dienstag bleibt es den ganzen Tag über sonnig mit Höchstwerten bis zu sieben Grad, es weht nur ein mäßiger Nord-Ost-Wind, der Windspitzen bis zu 20 km/h erreichen kann.

Sonne ab Donnerstag

Der kälteste Tag aus derzeitiger Sicht ist der Mittwoch, wenn die Frühtemperaturen aufgrund der sternenklaren Nacht auf minus acht Grad sinken. Es bleibt vereinzelt bewölkt, die Tageshöchstwerte klettern zu Mittag auf neun Grad.

"Ab der zweiten Wochenhälfte bleibt es tagsüber nur sonnig, allerdings wird auch der Ostwind mit bis zu 60 km/h wieder stärker. Dadurch können sich Tageshöchsttemperaturen von zehn bis zwölf Grad durchaus sehr frisch anfühlen", sagt Butschek. "Für die Übergangsjacke ist es definitiv noch zu früh, auch die Haube wird noch benötigt."

Die stabile Hochdruck-Wetterlage kann sich laut Butschek im März noch länger fortsetzen. Im Hinblick auf das Wochenende ist mit frühlingshaften Temperaturen von bis zu 14 Grad zu rechnen. "Wir haben jetzt eine sehr lange trockene Periode. Auf Niederschlag und auch Neuschnee in den Bergen muss man aus derzeitiger Sicht noch länger warten", sagt Butschek. (kap)