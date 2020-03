"Für die Kinder und mich war es schon ein Schock"

Mitten in der Nacht läutete das Telefon – die Polizei. Petra K. (Name geändert) konnte es nicht glauben, als man ihr mitteilte, dass sie ab sofort für 14 Tage ihr Haus nicht verlassen dürfe. "Ich hab fünfmal nachgefragt, ob das ein Scherz sei. Ich habe drei Kinder und einen Hund, bin selbstständig – wie soll das gehen?"

Nach einer Woche ohne physischen Kontakt mit Menschen weiß sie: Es geht. Sie und ihre Familie haben sich arrangiert, doch es bedeutet viel Geduld. Doch wie kam es überhaupt dazu? Petra K. hatte Kontakt mit dem ersten Coronavirus-Patienten Oberösterreichs und wurde, als der sie als Kontakt nannte, unter Quarantäne gestellt. Per Mail wurde ihr der Bescheid der Bezirkshauptmannschaft zugeschickt, wonach sie mit sofortiger Wirkung in ihrer Wohnung "abzusondern" sei.

Schlimm war es anfangs für die Kinder. Das jüngste ist elf Jahre. Das Glück dabei: Nach dem Kontakt mit dem Corona-Patienten hatte Petra K. keinen Kontakt mit den Kindern, bis die Behörden sie erreicht hatten. Also konnten die Kinder bei ihrem (von ihr getrennt lebenden) Vater unterkommen. Dennoch: "Die erste Schock-Nachricht meiner Tochter war: ‚Mama, bitte stirb nicht!’" Die Kinder haben sich beruhigt, jetzt seien sie über Handy und WhatsApp in engem Kontakt. "Morgen kommen sie zum ersten Mal auf Besuch", sagt Petra K. freudig. "Auf die Terrasse. Damit wir uns zumindest quasi in echt sehen. Wir haben ausgemacht, dass wir durch die geschlossene Glastür telefonieren und uns dabei anschauen." Die Versorgung mit Lebensmitteln haben Nachbarn und Freunde übernommen, die die Dinge vor die Tür stellen. "Sogar ein Strauß frischer Tulpen war einmal als Überraschung dabei." Mit dem Hund gehen eine Nachbarin und Freunde.

Die Behörden hätten sehr kompetent und ausführlich viele Fragen beantwortet. Petra K. muss jeden Tag Fieber messen und eine Art Tagebuch darüber führen. Symptome hat sie keine. Eine Testung musste sie nicht machen.

"Alle rücken zusammen"

Jeden Tag steht sie um acht Uhr auf, turnt oder macht Yoga, nach dem Frühstück führt sie Telefonate. Am Nachmittag sind Haushaltsarbeiten dran, die im Alltag ohnehin zu kurz kommen. "Ich hab schon Fenster und den Kühlschrank geputzt, den Boden und den Tisch neu eingeölt. Ich beschäftige mich." Am Abend könne sie sich zufrieden sagen: "Ich hab heute Sinnvolles gemacht und falle nicht in ein Loch." Petra K. gewinnt der Situation auch Positives ab. "Alle rücken mehr zusammen. Ein paar ganz schöne Gesten von Menschen hab ich schon erlebt." Was ihr schon sehr fehle, seien Berührungen mit anderen Menschen. Ob sie sich an die Quarantäne halte, habe noch niemand überprüft. Sollte sie draußen gesehen und angezeigt werden, hätte das eine saftige Verwaltungsstrafe zur Folge, wurde ihr gesagt. "Das ist halt mein Beitrag zur Corona-Krise, dass ich daheim bleiben muss", sagt sie. (uru)

