"Für die Familie ist das der Wahnsinn"

Der zwölfjährige Bub, der am Mittwochnachmittag in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Pitbull-Mischling verfolgt, mehrmals gebissen und schwer verletzt worden war, ist auf dem Weg der Besserung. Noch Donnerstagabend sei er langsam aus dem künstlichen Koma zurückgeholt worden. Das Kind wird weiterhin im Kepler-Klinikum behandelt, nähere Informationen gab es gestern zum Gesundheitszustand des Zwölfjährigen aber nicht.

Franz Füreder, Bürgermeister von Ottensheim (VP), hat die Familie besucht: "Sie ist am Boden zerstört, da kommen einem selbst die Tränen. Die Verletzungen des Buben dürften Gott sei Dank nicht so schlimm sein, dass er bleibende Schäden haben wird, aber die seelischen Wunden werden die große Herausforderung für die Familie."

> Video: Nach Pitbull-Attacke: Bürgermeister fordern strengeres Gesetz

Wie berichtet war der Pitbull-Mischling Tyson mit einem zweiten Hund aus einem Garten in Ottensheim seinem 21-jährigen Besitzer unbemerkt entkommen.

Der Zwölfjährige und eine neunjährige Freundin gingen in der Nähe mit einem kleinen Chihuahua spazieren, als Tyson plötzlich Jagd auf die Kinder machte. Die Neunjährige konnte entkommen und ihren Opa und den Vater des Buben verständigen, während der Zwölfjährige vom Pitbull-Mischling verfolgt und schließlich attackiert wurde. Zwanzig Minuten habe der Angriff gedauert, bis es der Großvater schaffte, den Hund zu vertreiben, dabei aber selbst gebissen wurde.

"Der Besitzer hat nicht geschaut, das muss ja auffallen, dass der Hund weg ist. Die Verantwortung liegt bei ihm, auch wenn man nicht mehr reparieren kann, was passiert ist", sagt Füreder, der die Entscheidung seines Amtskollegen Franz Allerstorfer, Bürgermeister von Feldkirchen an der Donau (SP), begrüßt. Allerstorfer hat dem 21-jährigen Hundebesitzer, der in Feldkirchen wohnt, gestern einen Bescheid übergeben, dass der Hund eingeschläfert werden muss (siehe Interview).

Der junge Mann hatte den eineinhalbjährigen Tyson erst seit zwei Monaten, der Angriff auf das Kind war in dieser Zeit bereits die zweite Biss-Attacke des Hundes. Schon vor einem Monat habe er jemanden gebissen. Der erste Vorfall sei aber nicht angezeigt worden, sagt Allerstorfer.

"Lücke im Gesetz"

Der Hund ist von seinem Vorbesitzer an den 21-Jährigen verkauft worden. Die Vorgeschichte ist nicht bekannt. "Das ist eine Lücke im Gesetz. Die Voraussetzung, ob jemand für die Haltung eines solchen Hundes geeignet ist, gehört geprüft. Den Vorbesitzer trifft auf jeden Fall eine moralische Mitschuld", sagt der Bürgermeister.

Der 21-Jährige wird sich nach dem schlimmen Angriff seines Hundes auf den Zwölfjährigen vermutlich wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen.

3 Fragen an ... Franz Allerstorfer

Der Bürgermeister von Feldkirchen/Donau (SP) musste als Behördenvertreter entscheiden, was mit dem Pitbull-Mischling geschieht.

1. Welche Entscheidung haben Sie nach der Hunde-Attacke getroffen?

Wir haben den Bescheid ausgestellt, dass der Hund innerhalb von 14 Tagen von einem Tierarzt eingeschläfert werden muss. Nach dem Angriff ist er auf Tollwut untersucht worden, diese Blutabnahme muss nach zehn Tagen erneut gemacht werden, dann kann er eingeschläfert werden. Der Hundebesitzer hat verständnisvoll reagiert. Der Vorfall beschäftigt ihn sehr, und er war mit dem Tier wohl überfordert.

2. Sie haben sich für das äußerste Strafmittel entschlossen. Warum?

Es hätte nicht so weit kommen müssen. Denn der Hund ist von seinem Vorbesitzer in unerfahrene Hände gegeben worden, hat schon vor einem Monat zugebissen und niemand weiß, was zuvor war. Es ist ein Manko im Gesetz, dass man keinerlei Voraussetzungen bringen muss, um so einen Hund halten zu können. Wenn ein Pudel auf einen zuläuft und zuschnappt, gut. Aber ein Pitbull hat einen Jagdinstinkt in seiner gefährlichsten Art und seine Bisse haben schwere Folgen.

3. Landesrat Wolfgang Klinger (FP) hat im OÖN-Gespräch gesagt, das Hundehaltegesetz reiche aus. Stimmen Sie zu?

Die Politik muss von ihrem hohen Ross steigen. Die Voraussetzungen, einen solchen Hund halten zu dürfen, gehören geprüft, damit sichergestellt ist, dass kein Mensch fahrlässig gefährdet ist.

