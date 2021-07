Fünfjährige aus Freistadt von Affen gebissen, tiefe Fleischwunde

Gegen 14 Uhr besuchte die vierköpfige Familie (Vater, Mutter, 13-jähriger Sohn und 5-jährige Tochter) aus dem Bezirk Freistadt einen Tiergarten in Oberösterreich. Während des Bestaunens der darin befindlichen Tiere kamen sie auch an einer darin freilaufenden Lemur-Katta Herde vorbei. Plötzlich wurde die Familie von dieser kleinen Affenart angegriffen und die Fünfjährige in den Arm gebissen. Dabei erlitt das Kind eine tiefe Wunde, welche im UKH Linz versorgt und genäht werden musste. Weiters muss sich das Kind am Montag einer Tetanusspritze und möglicherweise auch einer Tollwutbehandlung unterziehen.