Fünffache Mutter aus Wels starb bei Kletterunfall

Trauer und Entsetzen in Wels nach dem Tod einer 48-jährigen Alpinistin im Klettersteig Kampermauer (Gemeinde Rosenau am Hengstpass). Die Welserin war am Samstag beim Klettern 70 Meter tief in den Tod gestürzt, weil ein Sicherungsgurt falsch eingehängt gewesen war. Besonders tragisch sind die familiären Umstände: Die Frau hinterlässt fünf Kinder, zwei davon sind noch im Vorschulalter.

"Wieso auch immer der Frau dieser Fehler unterlaufen ist, wissen wir nicht. Es ist sehr tragisch", sagt der Leiter der Bergrettung Windischgarsten und Gebietsleiter Kremstal, Horst Humpelsberger, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Die Frau und ihr gleichaltriger Begleiter hatten zuerst einen anderen Steig gewählt und bemerkt, dass sie nicht auf dem richtigen Weg waren.

Fataler Fehler nach einer Pause

"Die beiden haben daraufhin eine Pause eingelegt, dann einen anderen Klettersteig gewählt. Das ist ein sehr schwieriger Steig der zweithöchsten Kategorie E", berichtet Humpelsberger. "Die zwei haben noch einen Partnercheck gemacht, das zeigt, dass sie einige Alpinerfahrung mitgebracht haben", sagt der Bergretter.

Video: Welser Kletterin stürzt beim Hengstpass tödlich ab

Nach dem kurzen Pausenstopp passierte aber der Fehler: "Die Frau hat das Klettersteigset versehentlich an der Materialschlaufe eingehängt. Die ist nur für lose Karabiner gedacht und hält einer starken Belastung nicht stand", so Horst Humpelsberger. Was dann passiert ist, ist unklar. Der Begleiter – er stieg hinter der Welserin auf – konnte den Absturz nicht sehen, er hörte nur den Schrei, als seine Kameradin abstürzte. Einen Notruf konnte der 48-Jährige nicht absetzen, sein Handy hatte keinen Empfang. Zwei 23-jährige Bergretter aus Spital am Pyhrn waren zufällig am Fuß der Wand und konnten zur Verunglückten, die in unwegsamem Gelände lag, absteigen. "Die beiden haben sofort die nötigen Maßnahmen gesetzt", sagt der Leiter der Bergrettung. Eine Notärztin, die mit dem Notarzthubschrauber C14 zur Verunglückten abgeseilt worden war, konnte nur noch deren Tod feststellen. "Ihr Partner wurde von unseren Bergrettern zu Tal begleitet", so Horst Humpelsberger. Die verunglückte fünffache Mutter galt als sehr sportlich und war in Wels gut bekannt. (rokl)