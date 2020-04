Fünf vor neun: Zeit, Zahlen und Nerven, die entscheidenden Corona-Faktoren

Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen (Zur Anmeldung)

Guten Morgen!

Keep calm and carry on: Ruhig bleiben und weitermachen - das war die Parole, mit denen sich die Briten im Zweiten Weltkrieg Mut zusprachen und zum Durchhalten anfeuerten. Das Motto passt auch perfekt in unsere Corona-Zeit. Und die Österreicher beherzigen es. Es ist sehr oft von den fünf, vielleicht zehn Prozent die Rede, die sich nicht vorbildlich verhalten und Ausgangsbeschränkungen etc. nicht einhalten. Dabei ist es doch viel spektakulärer, wie diszipliniert und gleichmütig sich die große Mehrheit in die Maßnahmen fügt. Als in China vor vielen Wochen nach der explosionsartigen Ausbreitung des Coronavirus das öffentliche Leben jäh auf null zurückgefahren wurde, da war auch bei uns in der Redaktion die vorherrschende Meinung: In China geht das: asiatische Disziplin kombiniert mit einem autoritären Staat. Aber bei uns wäre so etwas nicht durchführbar. Jetzt überraschen wir uns alle ein wenig selbst. Sogar das nun verordnete Tragen von Schutzmasken wird fast ohne Murren akzeptiert, obwohl der Nutzen noch vor kurzem von vielen Experten als eher gering eingeschätzt wurde. "Nutzt's nix, schadt's nix", mit dieser zutiefst österreichischen Lebensweisheit hat mir eine Bekannte erklärt, warum die Maske jetzt wirklich nicht ihre größte Sorge ist. Alles tun, damit wir wieder zum normalen Leben zurückkehren können, das denken sich momentan wohl die meisten von uns.

Zeitfrage: Wann das sein wird, das traut sich selbst im engsten Krisenstab der Regierung niemand zu prophezeien, auch nicht in Hintergrundgesprächen. Es gibt Berechnungen aus Deutschland und Belgien, in denen Szenarien entworfen werden, wonach man nach fünf bis sechs Wochen der Beschränkungen wieder Lockerungen einführen kann. Aber auch das ist vage und kein Fundament für politische Entscheidungen. In der Krisen-Kommunikation bleibt Psychologie daher ein wesentlicher Faktor: Wer zu früh Erleichterungen in Aussicht stellt, verliert an Vertrauen, wenn er diese Versprechen dann doch wieder zurücknehmen muss. Daher bleibt vieles noch eine Hängepartie. Bessere Sicht darf man ab dem Osterwochenende erwarten. Klar ist, dass man die ersten Schritte zurück zu einer Normalität nur langsam gehen wird, etwa mit der Öffnung einzelner Geschäfte und Betriebe etc. Im Gegenzug werden wohl Maskenpflicht und andere Auflagen länger bleiben. Die Maskenpflicht wird bald nicht nur in Supermärkten gelten, sondern fast überall in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Maske ist auch ein Zeichen dafür, dass die Regierung wirklich jedes Mittel ausschöpfen will, um die Infektionsraten in den Griff zu bekommen. Ein Mediziner hat es mir sehr plastisch erklärt: "Das ist wie ein Schwimmer, der sich vor den Olympischen Spielen noch einmal am ganzen Körper die Behaarung entfernt, weil es bei diesen Rennen wirklich um jedes Hundertstel geht".

Entscheidende Zahlen: Schon am 5. Februar habe es in Ischgl den ersten Corona-Fall gegeben, hieß es gestern. Am Abend hat das Gesundheitsministerium dann korrigiert. Es habe sich um einen Eingabefehler gehandelt, es war doch der 5. März. Man kann das alles als eine kleine Panne abtun, aber dahinter steckt mehr. Denn die Zahlen sind derzeit tatsächlich die große Achillesferse der Anti-Corona-Strategie. Und das nicht nur in Österreich. All die Werte, die wir täglich geliefert bekommen, teilweise aktualisiert im Stundentakt, stimmen zwar. Aber richtige Orientierung liefern sie nicht. Ein Bundesland, das eine hohe Zahl an Infektionen aufweist, hat diese beispielsweise vielleicht deshalb, weil auch intensiver getestet wird. In Österreich läuft nun in diesen Tagen eine große Corona-Studie, bei der 2000 repräsentativ ausgewählte Personen auf eine Corona-Infektion getestet werden. Bei dieser Untersuchung ist das Sozialforschungsinstitut Sora mit an Bord, das sonst die Hochrechnungen an Wahltagen liefert. Alle Experten im Krisenstab warten gespannt auf die Ergebnisse dieses Projekts. Sie liefern erstmals einen klaren Überblick, wie hoch die Infektionsrate in der Bevölkerung tatsächlich sein dürfte. Sie leuchtet also die Dunkelziffer aus. Von diesem Wert ausgehend, können alle anderen Daten, die man in den vergangenen Wochen zusammengetragen hat, erstmals auf einer festen Basis eingeordnet werden. Nicht zuletzt liefern diese Ergebnisse auch Informationen darüber, wie gefährlich Covid-19 ist, weil man die Todesfälle und Intensivpatienten erstmals in eine stabile Relation setzen kann.

Schaumschläger: US-Präsident Donald Trump und der britische Premier Boris Johnson wollten die Corona-Gefahr nicht wahrhaben und verhängten erst mit großer Verspätung drastische Beschränkungen im öffentlichen Leben. Nun haben beide wertvolle Zeit verloren. Wir erleben mit Corona auch ein Lehrstück über Verantwortung in der Politik - und warum sie eine solche Bürde ist. Es gibt noch immer Persönlichkeiten, die all das, was wir jetzt erleben, für überzogen halten, für eine krasse politische Fehleinschätzung. Die es für unverantwortlich halten, dass die Wirtschaft abrupt eine Vollbremsung hinlegen musste, mit der Folge hoher Arbeitslosigkeit und prekären Perspektiven. Unter den Skeptikern sind nicht nur hinlänglich bekannte Verschwörungstheoretiker, sondern auch Mediziner, die Argumente liefern und gegenrechnen, dass die jährliche Influenza doch viel gefährlicher sei. Als Journalist sind Zweifel die wichtigsten Begleiter - daher sollte man diese Meinungen nicht einfach wegwischen. Aber wie man es auch dreht und wendet, am Ende bleiben die Bilder aus Italien, aus der wunderbaren, reichen, stolzen Stadt Bergamo, aus einer Region Italiens, die nicht ärmer ist als Österreich und in der die Spitäler nicht schlechter sind als bei uns. Und dann fragt man sich unweigerlich, ob man sich erinnern kann, dass es dort bei einer normalen Grippewelle jemals solche Zustände gegeben hat. Gleiches erleben wir in Spanien, aber auch in New York, wo Särge per Lkw abtransportiert werden müssen. Und wenn das nicht reicht, dann stellt man sich die Frage, ob irgendwo auf der Welt ein Politiker freiwillig die Wirtschaft auf null stellt, Stadien und Theater, Lokale und sonst auch noch alles sperrt, was den Menschen Spaß macht. Also ist es wohl doch eher keine Grippe, mit der wir es hier zu tun haben. Selbst Trump und Johnson und als einer der letzten Dominosteine nun auch der brasilianische Präsident Bolsonaro sind nun offenbar von den sie beratenden Wissenschaftern so weit informiert und mit Szenarien konfrontiert, dass sie keine andere Wahl sehen. In seiner wöchentlichen Kolumne widmet sich unser Wien-Korrespondent Christoph Kotanko heute der Entzauberung der "Schaumschläger" in der Politik. Im Krisenmanagement machen vor allem die halbstarken Populisten eine kläglich Figur. Viel Vergnügen beim Lesen, einen schönen Tag und denken Sie an eingangs erwähntes Motto. Hilft wirklich.

