Fünf vor neun: Neue Normalität und Stunde Null

Was ist normal? Der Terminus "neue Normalität", den die Regierung, allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), für die ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen eingeführt hat, verrät mehr, als uns lieb sein kann. Er legt nahe, dass wir uns anfreunden müssen mit ungewöhnlichen Begleiterscheinungen des Alltags: Shopping mit Schutzmaske zum Beispiel, das ab heute verpflichtend ist. Für die Regierung sind die kommenden Wochen mit Sicherheit eine Phase der Nervosität. Die ersten Wochen waren geprägt durch den Appell an den Zusammenhalt, an die Vernunft der Österreicher. Jetzt muss man dosiert locker lassen, immer mit Blick auf die Zahl der Neuninfizierten und der Abwägung, ob einzelne Maßnahmen nicht doch wieder verschärft werden sollten. Gleichzeitig werden die aktuell sinkenden Zahlen bei den Corona-Infizierten die Forderungen lauter werden lassen, schneller und umfassender in unser gewohntes Leben zurückzukehren. Es wird permanent Überzeugungsarbeit brauchen, damit hier nichts aus der Balance gerät. Um überzeugen zu können, brauchen Regierung bzw. Krisenstab erstklassiges Datenmanagement, gespeist aus strategisch richtig eingesetzten Corona-Testungen. Schließlich wird die Regierung auch eine Diskussion zulassen und führen müssen, unter welchen Bedingungen der Einsatz digitaler Überwachung (Stichwort App-Lösung) mehr Nutzen als Gefahr bringt. Intensive Wochen liegen vor uns und heikle gesellschaftspolitische und ethisch-moralische Fragen.

Neuanfang: Viel ist jetzt schon die Rede davon, wie wir nach der Corona-Krise einen Neustart schaffen, in der Gesellschaft, aber vor allem auch in der Wirtschaft. Vielleicht hilft bei der Einschätzung dieser Herausforderung auch ein Blick zurück auf unsere eigene Geschichte: Vor 75 Jahren stand Oberösterreich vor einer wahrhaftigen Stunde Null, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, noch paralysiert von den letzten Kriegswochen, als in Linz der bis zum letzten Tag fanatische Nazi August Eigruber Endsieg-Parolen ausgab und Menschen, die den Frieden herbeisehnten, brutal hinrichten ließ. Das Ende der Naziherrschaft war für Österreich und Oberösterreich ein Anfang, der Start einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte. Nur dass das 1945 nicht absehbar war in einem zerbombten Land mit verzweifelten Menschen. Die OÖNachrichten widmen ab heute diesem Neuanfang, dieser Stunde Null, eine umfangreiche Serie.

Bodycheck: Eine Stunde Null – in Mini-Dimension – erlebt aktuell auch Oberösterreichs Eishockey-Aushängeschild, die Linzer Black Wings. Die Eishockey-Saison wurde bekanntlich wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgebrochen, aber die wilden Zeiten haben damit in Linz erst so richtig begonnen. Nach vielen internen Querelen steht man nun vor einem spektakulären Neustart. Auch dazu lesen Sie heute mehr in den OÖNachrichten.

In der Hoffnung, dass Sie sich in der neuen Normalität halbwegs einrichten können, wünsche ich Ihnen, dass das nicht für lange der Fall sein muss.



Einen schönen Dienstag!

