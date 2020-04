Fünf vor Neun: Kuckucksruf, Impfgegner, Gartenträume

Täglich um 8:55 Uhr versorgen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief mit den neuesten Informationen, Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen (>> Zur Anmeldung)

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser!

Neue Normalität - so nennt sich dieser seltsame Gleichgewichtszustand - der, auf die Gefühlslage der Österreicher übertragen, etwa so beschrieben werden könnte. Es ist schlimm genug, aber es könnte noch schlimmer sein. Denn seit zehn Tagen in Folge sinkt die Zuwachsrate bei den Corona-Neuinfektionen. "Wir haben es unter Kontrolle", sagt der Gesundheitsminister. Und weiter: "Bei einem Rückfall steigen wir auf die Notbremse."



Gestern also Tag eins auf dem Weg zurück ins frühere Leben. Die Österreicher gaben einem aufgestauten und zugleich existentiellen Bedürfnis nach und überrannten die Garten- und Heimwerkermärkte. Auch dafür findet sich eine evolutionäre Erklärung. Städte sind eine junge Erfindung, gerade einmal 5500 Jahre alt, daher ist uns Menschen die Natur einfach vertrauter. Wir sprechen von einer Naturpille, wenn wir uns draußen bewegen und von Reduktion von Komplexität, wenn wir das eigene Heim verschönern, um uns darin einigeln zu können. Die Engländer sind uns darin ein wenig voraus. Garten und Haus als Rückszugsgebiet, in dem alle Sorgen ausgesperrt bleiben. Auch unser OÖN-Biogärtner Karl Ploberger wird diesen Satz beglaubigen. Es wäre dies ein Auftrag für kluge Stadtplaner, auch die Städte so zu errichten, dass wir Menschen uns nicht täglich verbiegen müssen. Es lässt sich auch einfacher ausdrücken: Ein Tag, an dem wir keinen Baum sehen, ist ein verlorener.



Das Stresshormon Cortisol abzubauen - dazu braucht es laut Forschern der Universität Michigan dreimal pro Woche einen 20minutigen Spaziergang in freier Natur. Im heutigen Gesundheitsmagazin der Oberösterreichischen Nachrichten wird uns dazu eine Alternative vermittelt, adaptiert für Leute, die in Corona-Zeiten in ihren vier Wänden gefangen sind. Pfeifen Sie auf den Spaziergang und stellen Sie sich das Naturerlebnis einfach nur vor. Sagen Sie: Ich bin ein Rosenstrauch, oder ein Frühlingsbächlein, folgen Sie seinem Lauf, hören Sie das Rauschen und atmen Sie tief dazu. Und spitzen Sie ab und zu besonders die Ohren. Wenn ich meinen Tagebucheinträgen der letzten Jahre trauen darf, habe ich 2015, 2016 und 2018 jeweils am 15. bzw. 16. April den ersten Ruf des Kuckucks vernommen. Wenn der Kuckuck ein Gewohnheitstier ist, so könnte er heute erstmals zu hören sein, die Wetterprognose passt.



Wasser marsch. Dass es in der Nacht aufgeheitert hat, freut uns Home-Officer, die Natur jedoch weniger. Wie wir heute im Regionalteil berichten, setzt die Trockenheit dem Grundwasserspiegel sehr zu. An vier Messstationen in Oberösterreich wurden historische Tiefststände gemessen. Die gute Nachricht. Nächste Woche soll der Regen kommen.



Impfen als Eingriff in die Vorsehung. Schließlich noch ein Wort über das Impfen, für Zeitungen ein schwieriges Thema. Impfgegner sind Fundamentalisten, sie machen keine Gefangenen. Sie akzeptieren auch keine Statistiken, wonach das Impfen jählich weltweit zwischen zwei und drei Millionen Menschenleben retten soll. Auch sind sie als solche keine Erfindung der Neuzeit. Schon Immanuel Kant, der große Denker aus Königsberg, zeigte sich skeptisch,was die Anwendung des Impfens gegen die Pocken betraf, wenn er sagte: Man solle der Vorsehung, dem übermäßigen Bevölkerungswachstum durch Epidemien Einhalt zu gebieten, nicht durch Impfungen in die Hände greifen. Zu seiner Verteidigung gesagt: Das ist rund 200 Jahre her.



Covid-Impfstoff noch heuer? 200 Jahre dauerte es auch, um die Pocken auszurotten und anderen Krankheiten wie Fleckfieber, Cholera, Wundstarrkrampf, Tollwut den Schrecken zu nehmen. Die letzte große Auseinandersetzung gegen die Impfgegner ist allerdings noch nicht gewonnen, sie überzeugen wird auch Barbara Rohrhofer in ihrem heutigen Leitartikel nicht können, wenn Sie richtigerweise davon spricht, dass es eine wirkliche Überwindung der Corona-Krise erst dann geben wird, wenn der erste wirksame Impfstoff vorliegen wird. Die jüngsten Nachrichten dazu sind erfolgversprechend, mehr darüber heute in den OÖN.



Und ein Letzes noch, falls Ihnen zuhause in ihrer ganz persönlichen Quarantäne die Decke auf den Kopf zu fallen droht, sie sind damit nicht alleine, ich erinnere an Oscar Wilde. "Ich und meine Tapete führen einen Kampf auf Leben und Tod. Einer von uns muss verschwinden."



Einen wunderschönen Tag, schauen Sie weiter auf sich.

Gerald Mandlbauer Chefredakteur