Fünf vor Neun: Ein bisschen Optimismus

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser!

Alles Leben ist Veränderung und das ist – gerade jetzt – sehr gut so. Wie es scheint, dürfen wir in den kommenden Wochen einige Veränderungen erleben, die uns aufatmen lassen. Viele Beschränkungen, die uns coronabedingt auferlegt wurden, sollen gelockert werden. Viele Dinge werden "hochgefahren", wie man das so schön nennt: Schulen, Kirchen, Lokale und Geschäfte werden wieder öffnen. Wie das alles im Detail aussehen soll, wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben. "Neue Normalität", nennt das die Politik, weil es natürlich nicht so sein wird wie früher: Wir werden zwar wieder ins Gasthaus oder in die Bar gehen dürfen, allerdings werden wir von Kellnern mit Mund-Nasenschutz bedient. Zudem werden wir noch lange Abstand halten, keine Hände schütteln, keine Küsschen verteilen, sondern Hände waschen und desinfizieren und nicht ohne Stoff- oder Papiermaske aus dem Haus gehen. So lange, bis es endlich eine Impfung gegen Covid-19 gibt, die so etwas wie ein Garant oder Ausweis für ein "völlig normales Leben" sein wird. Doch bis dahin wird es noch dauern – mindestens ein Jahr, meinen die Optimisten unter den Experten.



Optimismus, also die Lebensauffassung, alles von der besten Seite zu betrachten, hat zahlreiche Vorteile: Das Glas ist in diesem Fall immer halbvoll und nicht halbleer und man hat fast immer Gründe, sich zu freuen. Zum Beispiel auf die Treffen im engen Familien- und Freundeskreis, die ab Mai wieder erlaubt sind. Natürlich immer mit dem gebotenen Abstand und mit noch mehr Eigenverantwortung. Viele freuen sich darüber hinaus auf den Friseurbesuch, der ab 2. Mai wieder möglich sein wird. Natürlich mit Mundschutz und Abstand. Die Hauptfrage beim Friseur: "Wo machen Sie heuer Urlaub?" wird sich allerdings verändern müssen.



Die Corona-Krise hat eben vieles verändert: So freuen sich Tausende Schüler im Land wie nie zuvor, bald wieder in die Schule gehen zu dürfen. Manche sehnen sich gar nach einer "Sommerschule", also nach einer Verkürzung der Ferien. Man darf gespannt sein, ob es bei der Sehnsucht bleibt oder ob 2020 aus gegebenen Anlass erstmals die neunwöchigen Ferien verkürzt werden. Es gibt nicht wenige, die das für sehr sinnvoll erachten. Denn es gibt viel zu lernen und zu tun, nicht nur in den Schulen.



Besonders gefordert sind Medizin und Wissenschaft: Mittlerweile werden fast täglich neue Medikamente und Impfstoffe getestet und das Virus wird besser erforscht. Man kann ihm zum Beispiel in Einzelfällen - wie in Graz bewiesen - mit "Antikörpern auf den Leib rücken", die sich im Blutplasma von Genesenen befinden.



Auch weiß man schon recht genau, welche Menschen besonders "verletzlich" sind und somit zur Risikogruppe zählen. Das sind beispielsweise Menschen mit einer ausgeprägten Diabetes, deren Immunsystem ganz einfach schwächer ist, wie Oberärztin Petra Wolfinger vom Ordensklinikum Linz im Gesundheitsmagazin ganz genau erklärt. Die Mediziner in unserem Land sind mittlerweile zu echten Corona-Experten geworden, wie etwa Lungenspezialist Primar Bernd Lamprecht vom Kepler-Universitätsklinikum Linz, der immer wieder auch in der ZIB 2 im ORF auftritt und dort Zusammenhänge kompetent und verständlich erklärt, die er – und darauf sind wir besonders stolz – in den OÖNachrichten schon Wochen vorher genau erläutert hat.

Zu den immer wiederkehrenden Meldungen, nach denen eine langfristige Schädigung der Lunge nach einer Covid-19-Erkrankung nicht ausgeschlossen werden kann, sagte der Linzer Pneumologe in den OÖN vor drei Wochen am 2. April: "Es ist nach jeder schweren Lungenentzündung möglich, dass Narben zurückbleiben. Und Narbengewebe ist nicht so funktionstüchtig wie gesundes. Bei der überwiegenden Mehrheit der Coronavirus-bedingten Lungenentzündungen gibt es keine bleibenden Einschränkungen. Bei vielen Patienten heilt die Entzündung folgenlos ab." Für diese kompetenten, optimistischen Einschätzungen sind wir dankbar.



Insgesamt gibt es also wirklich viel Grund für Optimismus und Hoffnung, auch wenn die Lage weiterhin ernst bleibt und die Gefahr nicht zu unterschätzen ist. "Humor hilft über schwierige Zeiten hinweg und wirkt nachweislich positiv auf die Gesundheit", schreibt Leben-Redakteurin Claudia Riedler und zitiert im Aufmacher des Gesundheitsmagazins Karl Valentin, der sagte: "Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch".



Ach ja: Regen würden wir uns natürlich wünschen, aber noch viel mehr die alte Normalität. Aber bis es so weit ist, freuen wir Optimisten uns eben an den Dingen, die auch jetzt wirklich positiv sind.



Zum Beispiel, dass die Imker heuer ein besonders gutes Jahr erwarten und wir viel Honig auf’s Butterbrot bekommen. Sehr gut auch die Nachricht, dass der Spargel schon reif ist. Das junge Gemüse hat kaum Kalorien, enthält aber viel Kalium, Kalzium, Vitamin C und B und schmeckt vorzüglich. Besonders jetzt im Frühling, den wir ja trotzdem alle ein bisschen genießen, auch in Corona-Zeiten. Und noch ein Tipp: Es warten Nächte voller Sternschnuppen auf uns, diese beeindruckende Lichtshow, der "Lyriden-Meteorschauer", erreicht diese Woche den Höhepunkt. Schauen Sie also – wenn Sie Zeit haben – heute abends ein bisschen in den Himmel. Vielleicht sehen Sie ja eine Sternschnuppe. Soll Glück bringen und einen Wunsch erfüllen..

