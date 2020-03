Fünf vor neun: Der tägliche Newsletter der Chefredaktion

Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen. >> Zur Anmeldung

Lesen Sie hier den aktuellen Newsletter von Dietmar Mascher, Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion:

I am legend. Wer diesen Film mit Will Smith gesehen hat, hat womöglich eine leise Ahnung davon, wie es jemandem geht, der gerade durch New York wandert. Menschenleere Straßen, ungewöhnliche Geräusche, die sonst im Großstadtlärm ungehört bleiben. Unser Korrespondent Thomas Spang schreibt in seiner Reportage und seinem Leitartikel darüber, wie sich New York derzeit als Hotspot der Corona-Pandemie anfühlt, wie es funktionieren soll, in einer Stadt mit neun Millionen Einwohnern auf soziale Distanz zu gehen und wie Donald Trump seine Heimatstadt im Stich lässt.

Welche Rolle spielen die Kleinen? Aber auch wenn ich am Morgen von Urfahr über die Nibelungenbrücke in den Newsroom der OÖNachrichten gehe, verströmt die Stadt eine Leere, die an einen Sonntagmorgen erinnert. Nur eben mit einer Ruhe, die verstörend wirkt. Wenn man an Geschäften vorbeigeht, die alle ähnliche Zettel ausgehängt haben, muss man unweigerlich an Inhaber und ihre Mitarbeiter denken. Kein Umsatz, keine Kunden, ganze Kollektionen womöglich umsonst bestellt. Einige schreiben aber auch, sie würden liefern. Es gebe einfache Formen der Bestellung. Das gehört unterstützt. Wir haben unsere sehr beliebte Aktion "Kauf Oberösterreich" wieder aufleben lassen. Dabei handelt es sich um eine umfassende Plattform für alle, die hier produzieren, dienstleisten und liefern, aber auch die vielen fleißigen Lebensmittelhändler. "Es ist Hilfe zur Selbsthilfe", sagen unsere Aktionspartner von der Wirtschaftskammer und der Raiffeisen Landesbank.

Wie in Hollywood? Genauso habe er sein Frühjahr geplant, sagt Kabarettist Josef Hader. Zurückgezogen in einer Schreibklausur. Überraschend sei freilich, dass viele andere jetzt so daheim sitzen wie er, sagt er im Gespräch mit meinem Kollegen Helmut Atteneder und denkt darüber nach, warum die USA diesmal wahrscheinlich nicht die Welt retten werden und warum die Leute auf der Straße trotzdem freundlicher schauen als in einem Hollywood-Katastrophenfilm.

Apropos Film. Wenn Sie an diesem Wochenende nicht durch enge Gassen, weite Straße oder schöne Wälder wandern wollen, empfehle ich den Konsum keines Films, sondern einer Serie. "The Crown" zeigt auf Netflix in vorerst drei Staffeln, die Geschichte der Queen. Toll gespielt, mit Premierministern, die noch Format hatte und Thronfolgern, die noch nicht erkrankt sind.

Ich wünsche Ihnen für die nächsten Tage alles Gute und Widerstandskraft

Dietmar Mascher, Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion

