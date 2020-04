Fünf vor neun: Der Schlüsselmoment in dieser Woche

Täglich um 8:55 Uhr versorgen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief mit den neuesten Informationen, Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen (>> Zur Anmeldung)

"Die schlimmste Rezession zu Lebzeiten“, diese schnörkellose Feststellung der Welthandelsorganisation zu den Folgen von Corona, beiläufig hingeworfen wie die Wetterprognose für heute Gründonnerstag, hat eine Wirkung wie ein Magentreffer von Mike Tyson. Dieser schlichte Satz raubt die Luft. Er gleicht der Diagnose des Arztes, die ihr Leben einteilt in ein Vorher und ein Nachher. So wird Corona zum Titanic-Moment, ab dem alles anders sein wird. Der Glaube an die Unverletzlichkeit und das „immer-weiter-so“ ist zerstoben, vorläufig. Der Eisberg, diesmal ein winziges Lebewesen, das sich unseren Attacken entzieht.



Der Singapur-Moment. Seit Singapur eine zweite Corona-Welle erleidet, wissen wir: Ganz ausrotten lässt sich das Virus ohne Impfung nicht. Wenn Singapur mit seiner autoritären Struktur und dem wahrscheinlich weltbesten Gesundheitssystem es nicht geschafft hat, wer dann? Diese Erkenntnis ist der Schlüsselmoment dieser Woche.



Bischof Scheuer. Unser Leben werde in einem Jahr ein anderes sein, sagt auch Bischof Manfred Scheuer heute in einem großen OÖN-Interview. Die harten Maßnahmen der Regierung hält er für demokratisch legitimiert, die Bevölkerung brauche jetzt „Mut und Vertrauen“.



Fragen wir Frau Rogers. Gestern eine Zufalls-Begegnung auf der Gasse in Dürnberg - mit einem der innovativsten Industriellen in Oberösterreich - von Autofenster aus zu Gartentür, damit in gebührendem Abstand voneinander. Unter uns liegt das friedliche Land, als wisse es nicht von den Kümmernissen, von Kontaktsperren und bedrohten Existenzen. Die Geschäfte seiner Kunden ruhen oder brechen ein, sagt der Industrielle, die Exportquote seiner Produkte -elektronische Steuerungen -beträgt über 90 Prozent, seine Manager und Flieger sind an den Boden gefesselt, alles liegt brach und es zeigt uns: Große Firmen, große Sorgen. Große Firmen, die vom Export leben, potenzierte Sorgen. „Wie geht sich das alles aus?“, fragt er sich. Wir wissen es leider auch nicht, vielleicht kann uns Gerda Rogers helfen.



Flucht in Juwelen? Der andere Nachbar handelt mit Uhren und Juwelen und malt sich eine rosigere Perspektive, sie ist nicht unrealistisch. Die Leute beginnen jetzt um ihr Geld zu fürchten, die Schulden der Staaten sind enorm gestiegen, Deflation, Inflation heißen die begleitenden Schreckgespenster - nicht wenige Leute werden überlegen, Geld in Sachwerten, Gold und Juwelen anzulegen. Wir lernen, alles hat zwei Seiten, auch das im Leben wie in der Ökonomie. Es gibt Gewinner und Verlierer, Soll und Haben, Aktiva und Passiva, Hausse und Baisse. Auf das Bergab, folgt ein Bergauf. Wir wissen eben nur nicht, wann. Wenn wir es wüßten, bräuchten wir nicht hier zu sitzen und an diesem Newsletter zu feilen, sondern könnten noch träumen und uns hinterher vom Butler das weiche Frühstücksei ans Bett servieren lassen.



Tschechien zieht nach. Noch nie zuvor war die Abstimmung zwischen Regierung und Ländern enger. Die Regierung bestimmt den Kurs, umsetzen müssen es die Bundesländer. Eine Videokonferenz jagt die andere, auch das wird Routine. Österreich steht international unter Beobachtung, weil es nach dem frühen Niederfahren der Aktivitäten als erstes Land Europas eine Lockerung der Maßnahmen zulässt und einen genauen Zeitplan dafür hat. So falsch kann das bisher alles nicht gewesen sein, auch Tschechien folgt, Golfen und Tennis wird demnächst erlaubt sein, ich hoffe, bald den Ruder-Einer wassern zu können, nirgendwo ist man mehr auf sich allein gestellt als in diesem Boot, Corona-unverträglich hingegen das Rudern im Achter.



Stelzers Sorgenfalten. In Oberösterreich ist die Zahl der Infizierten stabil, auf den Intensivstationen sind 33 Betten mit Corona-Patienten belegt, das ist ein verkraftbarer Wert, bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Schwer verkraftbar ist der Preis, den das hat. Das Land braucht einen Wiederaufbau, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer, mit dem ich gestern telefonierte. Auch ihm geht der Export als Schlüsselfaktor dieses Landes durch den Kopf, es ist momentan seine größte Sorge. Die Ausrichtung Oberösterreichs als Exportland steht auf dem Spiel.



Acht von zehn hinter der Regierung. Dabei war nach Ansicht des Spitzen-Ökonomen Gabriel Felbermayr der frühe und harte Zugriff in Österreich richtig, auch ökonomisch gesehen, er senke die mittel- und langfristigen Kosten, auch wenn die kurzfristige Belastung gigantisch sei. Die Sache hinauszuzögern (die Methode Trump/Bolsonaro/Johnson) wäre noch teurer gekommen. Von den Menschenopfern nicht zu reden. Viele Briten, Amerikaner, Brasiliander werden für die Zögerlichkeit ihrer Politiker mit dem Leben zahlen. Das bessere Timing lieferte Österreich, die politische Schonzeit läuft dennoch ab, obwohl acht von zehn Bürgern den Kurs der Regierung für richtig erachten. Die Phase der Profilierung beginnt. Corona wirkt in jeden Winkel unseres Lebens, alle fühlen sich aufgefordert, ihre Meinung dazu zu äußern. Es ist wie im Fußball. Die meisten wissen es besser als der Trainer, am besten wissen sie es, wenn das Spiel gelaufen ist, also hinterher.



Die Stunde der Wissenschaft. Ich halte es eher wie der deutsche Drehbuchautor Ralf Husmann, der in der Süddeutschen meinte, dass er ein Fan von Leuten sei, die die Dinge am Laufen halten, ganz besonders imponierten ihm aktuell die Wissenschafter. „Wissenschaftlichkeit, das ist das, was uns jetzt den „Arsch“ rettet. Besser ein Virologe neben Merkel als ein Heilpraktiker.“ Soweit Husmann. Dem ist wenig hinzuzufügen.

Verbringen Sie einen schönen Gründonnerstag.

