Fünf vor neun: Der Fahrplan zur Normalität

Außergewöhnlich normal. "I’m the normal one. - Ich bin der Normale", sagte Jürgen Klopp, als er Trainer des FC Liverpool wurde und setzte damit einen Kontrapunkt zu seinem Kollegen Jose Morinho, der sich gern als "the special one" bezeichnete (und als Trainer von Manchester United schon längst wieder Geschichte ist). Der Normale ist heuer besonders erfolgreich, die Meisterschaft ist zum Greifen nahe. Aber Klopps Jungs dürfen derzeit nicht Fußball spielen. Mit seinem Statement zu Corona und den wirklich wichtigen Dingen im Leben hat sich Klopp nicht nur in England eine Menge Sympathien erschrieben. Andere wie etwa Premier Boris Johnson haben das Virus unterschätzt. Der infizierte Johnson befindet sich seit gestern Abend auf der Intensivstation. Da wird es zur Nebensache, wann es wieder zur Jagd nach dem Ball kommt. Fest steht: Auf dem Weg zurück zur Normalität werden der Sport und die Kultur die letzten sein, die wieder normal spielen können. Ob wir uns etwa heuer noch auf Konzerte auf Burg Clam und bei Klassik am Dom freuen dürfen, steht noch in den Sternen.



Der Fahrplan zur Normalität wurde gestern von der Bundesregierung präsentiert. Und es ist ein Fahrplan, nach dem kein Schnellzug verkehrt. Schritt für Schritt werden die Geschäfte wieder öffnen dürfen. Die Gastronomie und die Hotellerie werden nicht vor Mitte Mai über eine Wiedereröffnung nachdenken können, auch nicht die Schulen. In Italien dürfen die Schüler ohne weiteren Unterricht aufsteigen. Im kommenden Schuljahr werden dort aber jene mit Aufholbedarf zuerst unterrichtet. Erst danach gibt es wieder gemeinsamen Unterricht. Schnell ist es also gegangen, dass nach Jahren des Außergewöhnlichen, dem Streben nach Spitzenleistungen und der Diskussion über die Outperformance von was auch immer das Normale wieder zum Ziel geworden ist. Dass ein Treffen mit Freunden, eine Umarmung der nicht mehr im Haushalt wohnenden Kinder und ein Zwickerbusserl für die Enkerl das ist, wonach man sich sehnt. Das Normale als außergewöhnliches Ereignis. Mögen wir uns daran erinnern, wenn das Normale wieder zu Selbstverständlichkeit wird.



Alles andere normal sind dagegen ein Fund, den die Exekutive in Freistadt gemacht hat, und ein visuelles Erlebnis, das Anrainer der A7 jetzt öfter haben. Im Mühlviertel haben Beamte das größte Waffenarsenal seit Jahrzehnten ausgehoben. Das lässt sich weder mit Sicherheitsbedürfnis noch mit Liebhaberei rechtfertigen. Und neben der Autobahn erleben Anrainer, wie es ist, wenn die Wohnung in ein sattes Orange getaucht ist. Unsere deutschen Lieblings-Nachbarn würden das wohl be-kloppt finden.



Schauen Sie auf sich, bleiben Sie gesund und genießen Sie die eine oder andere Phase der Normalität.

Dietmar Mascher, Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at