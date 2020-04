Fünf vor neun: Das Landhaus-Virus und die Zeit danach

Täglich um 8:55 Uhr versorgen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief mit den neuesten Informationen, Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen (>> Zur Anmeldung)

Lesen Sie hier den aktuellen Newsletter von Dietmar Mascher, Leiter der Wirtschaftsredaktion:

Das Landhaus-Virus. In der oberösterreichischen Landesregierung hat sich über mehrere Jahre ante Coronam ein Virus ausgebreitet: die tägliche Pressekonferenz. Der nunmehrige Gesundheitsminister Rudi Anschober war übrigens einer, der schon früh angesteckt war und sich davon biszu seinem Wechsel nach Wien nicht mehr erfing. Dass dort immer Relevantes verbreitet wurde, kann man nicht behaupten. Aber für die Währung Aufmerksamkeit ist man dazu offenbar bereit.. Jetzt ist es ruhiger um einige Mitglieder Landesregierung geworden. Vielleicht hält sich eine Erkenntnis, dass weniger oft mehr ist, auch in der Zeit nach der Coronakrise. Dann gibt es auch für die Landespolitik einiges zu tun. Etwa mit den anderen Gebietskörperschaften die Finanzen neu zu regeln. Die Gemeinden befürchten jedenfalls einen Engpass und eine Lücke von 700 Millionen Euro.



Ein wirksames Medikament. Das suchen nicht nur Virologen und Genetiker, sondern auch die Wirtschaftspolitiker. Denn die großen Hilfspakete für die Wirtschaft im Rahmen der Coronakrise helfen vielen Unternehmen jetzt durch die Krise. Aber was in einigen Monaten passiert, wenn das meiste Pulver verschossen ist, mag man sich gar nicht ausmalen. Die staatlichen Haushalte sind noch stärker verschuldet. Die Gläubigerschützer erwarten eine Pleitewelle, die größer ist als nach der Finanzkrise 2008, dazu mehr Arbeitslose. Die Arbeitslosigkeit in Oberösterreich hat sich zuletzt innerhalb weniger Tage verdoppelt. 59.000 Menschen haben derzeit keinen Job. Und da stehen wir noch vergleichsweise gut da. Es gab Befürchtungen, dass diese Zahl noch deutlich steigen könnte. Hier gibt es allerdings einen kleinen Hoffnungsschimmer, wie AMS-Chef Gerhard Straßer bei der OÖN-Sprechstunde gestern erklärte.



Krankheit oder Medikament? Was für eine Frage. Der französische Komödiendichter Molière hat vor gut 300 Jahren behauptet, dass die meisten Menschen an ihren Arzneien sterben und nicht an ihren Krankheiten. Das mag im 17. Jahrhundert gestimmt haben. Mittlerweile hat die Medizin zum Glück große Fortschritte gemacht. Aber auch in der Coronakrise wird mit Eifer darüber diskutiert, ob der wirtschaftliche Shutdown als Medizin gegen die Ausbreitung des Coronovirus nicht als fatale Nebenwirkung die Wirtschaft und damit die Lebensgrundlage der Menschen zerstört. Ausgerechnet ein Mediziner, der ehemalige Primar der pneumologischen Abteilung am jetzigen Kepler Klinikum, Herwig Schinko, findet in seinem Gastkommentar dazu kritische Worte.



Das Garten-Virus. Unser Bio-Gärtner Karl Ploberger findet immer einen Grund, seinen Garten umzugraben und sich dort pflanzentechnisch selbst zu verwirklichen. Dieses Mal ist es eben das Virus, das die Lust auf die Selbstversorgung steigert. Jene neun Gemüsesorten, die selbst dann gedeihen, wenn Sie wie ich nicht mit einem grünen Daumen gesegnet sind, stellt er heute vor.



Dass dieses Gemüse gegen Corona hilft, ist nicht zu erwarten. Gesund ist es allemal. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erholsames und virenfreies Wochenende

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at