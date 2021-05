Drei Verletzte: Geisterfahrerin verursacht schweren Unfall auf Innkreisautobahn

Kurz nach 23 Uhr fuhr die 33-jährige Frau aus dem Bezirk Eferding auf die A8 in Richtung Suben in die falsche Richtung auf.

Die Frau war rund fünf Kilometer in der entgegengesetzten Richtung unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 23-Jährigen aus dem Bezirk Ried im Innkreis kam. Das Fahrzeug des Mannes drehte sich durch die Kollision mehrmals um die eigene Achse, bevor das linke Hinterrad durch die Wucht herausgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Ein 49-Jähriger Mann im nachkommenden Fahrzeug konnte dem Reifen nicht mehr ausweichen. Die herumwirbelnden Teile schlugen in seinem Auto ein und beschädigten die Motorhaube und die Windschutzscheibe erheblich. Eine 17-jährige Lenkerin, die hinter dem 49-Jährigen fuhr, wich noch nach rechts aus, konnte eine leichte seitliche Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

Die 33-Jährige kam schlussendlich am linken Fahrstreifen an der Mittelleitschiene zum Stehen. Der 23-jährige Lenker sowie seine 21-Jährige Beifahrerin wurden durch den Anprall unbestimmten Grades verletzt und in das Klinikum Wels eingeliefert.

Ein bei der 33-Jährigen Eferdingerin durchgeführter Alkotest verlief mit 1,68 Promille positiv. Sie wurde ebenfalls in das Klinikum Wels gebracht.

Vier Feuerwehren, drei Rettungsfahrzeuge, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, die Autobahnpolizei, die ASFINAG sowie ein Abschleppunternehmen standen im Einsatz. Die Innkreisautobahn war in Fahrtrichtung Knoten Voralpenkreuz zwischen Pichl bei Wels und dem Knoten Wels rund eineinhalb Stunden nur erschwert passierbar.