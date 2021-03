Fünf Verletzte bei Unfall auf Kreuzung

Die Frau wollte am Sonntag gegen 20 Uhr mit ihrem Geländewagen von der Gärtnerstraße in Gunskirchen (Bez. Wels-Land) links in die Wiener Straße (B1) einbiegen. Dabei nahm sie einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land den Vorrang und krachte mit ihrem Wagen gegen das von rechts kommende Auto des jungen Lenkers. Dessen Pkw kam laut Polizei erst etwa 100 Meter nach der Unfallstelle zum Stehen. Die 53-Jährige und ihr mitfahrender Ehemann (67) sowie die drei Insassen des anderen Autos (19, 17 und 15 Jahre) mussten verletzt ins Klinikum Wels gebracht werden. An beiden Autos entstand Totalschaden, die B1 war für die Dauer der Aufräumarbeiten vollständig gesperrt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.