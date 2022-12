Innviertler Rauschgift-Dealer fixte junge Mädchen an

Die Erhebungen gegen den Innviertler Rauschgiftring führten bereits im April zu einer Festnahme. Ein 29-jähriger Mann aus Ried wurde damals verhaftet, dem vorgeworfen wird, seit Juli 2021 Minderjährigen und Jugendlichen aus dem Bezirk Ried Heroin angeboten, ihnen - vor allem jungen Mädchen - die Art und Weise des Konsums des Heroins vorgezeigt und diese absichtlich abhängig gemacht zu haben.

Dem einschlägig vorbestraften Mann - er war auf Bewährung frei - konnte der Handel mit Heroin, Amphetamin, Methamphetamin (Crystal Meth), sowie mit Cannabiskraut nachgewiesen werden. Bei seiner Festnahme wollte er flüchten, was aber misslang. Deshalb setzte er sich gewaltsam gegen die Beamten zur Wehr.

30 Abnehmer aus Oberösterreich

Laut Polizei soll der Mann 2,1 Kilogramm Amphetamin (Speed), 770 Gramm Cannabiskraut, mehr als 500 Gramm Crystal Meth und 300 Gramm Heroin an insgesamt 30 Abnehmer aus den Bezirken Ried im Innkreis, Grieskirchen, Vöcklabruck, Gmunden und Braunau gewinnbringend verkauft haben.

Zusätzlich konnte dem 29-jährigen Innviertler der illegale Besitz einer Schusswaffe und die Veruntreuung von 2.800 Euro zum Nachteil eines Suchtgiftabnehmers nachgewiesen werden. Die Waffe wurde sichergestellt.

Teilweise beauftragte der Rieder seinen 23-jährigen Mitbewohner mit der Auslieferung des Suchtgiftes an die Abnehmer. Auch dem 23-Jährigen konnte der gewinnbringende Handel mit Suchtgift nachgewiesen werden.

Führerscheine, E-Cards und Bankomatkarten gefunden

Im Zuge der bundesländerübergreifenden Erhebungen gegen die Abnehmer konnten weitere Drogen sichergestellt werden. Unter anderem wurden in der Wohnung eines 22-jährigen Mannes aus Ried im Innkreis neben 75 Gramm Cannabiskraut, insgesamt 25 Ausweisdokumente (Führerscheine, e-Card, Schülerausweise, Bankomatkarten) gefunden, die der Mann gefunden und nicht abgegeben hatte. Er wurde angezeigt.

Des Weiteren leiteten die Beamten der Polizei Ried Erhebungen gegen einen 27-jährigen irakischen Staatsangehörigen ein. Dieser steht im Verdacht, gemeinsam mit seiner 17-jährigen Lebensgefährtin, Kokain in Ried und in Linz verkauft zu haben. In Zuge von Durchsuchungen konnten im Inneren eines Plüsch-Teddybären versteckt, insgesamt etwa 30 Gramm Kokain sichergestellt werden. Beide werden auf freiem Fuß angezeigt.

