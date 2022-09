Fünf Unfälle wegen Alkohol am Steuer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte die Polizei alle Hände voll zu tun. "Dieses Wochenende war, was die Unfälle mit Alkohol am Steuer betrifft, schon brutal", sagt Fritz Stadlmayr im Gespräch mit den OÖN gestern. "Aber da kannst du außer kontrollieren nichts machen, es liegt an den Menschen, wenn die betrunken einsteigen ... " Alle fünf Verkehrsunfälle, bei denen Alkohol im Spiel war, gingen zum Glück relativ glimpflich aus.

Vor allem der Unfall in Steinerkirchen an der Traun löst bei Stadlmayr Kopfschütteln aus: Ein 19-Jähriger fuhr betrunken von einem Fest weg, als die Polizei auf sich aufmerksam machte, raste der junge Mann, bei dem später 2,12 Promille gemessen wurden, davon. "Es ist ja fast ein Wunder, dass er sich so lange auf der Straße hat halten können. Dass er dann auch noch flüchtet, obwohl die Kollegen schon auf sich aufmerksam gemacht haben, da staunst du schon."

OÖ heute: Zahlreiche Alko-Unfälle in der Nacht auf Sonntag

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Aber auch abseits der Unfälle mit Alkohol am Steuer hatten die Polizistinnen und Polizisten im Land viel zu tun. Die OÖNachrichten haben den Überblick ...

Lenkerin hatte 2,42 Promille

Den höchsten Promillewert an diesem Wochenende nach einem Verkehrsunfall hat die Polizei am Samstag gemessen. Eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land war gegen 4.30 Uhr im Ortsgebiet Neuzeug in der Gemeinde Sierning von Steyr kommend auf der Sierninghofentraße unterwegs.Dabei dürfte die Frau in der Rechtskurve nach links abgekommen und mit dem entgegenkommenden Auto eines 47-Jährigen aus dem Bezirk Zwettl in Niederösterreich, der mit seiner 49-jährigen Frau unterwegs war, zusammengestoßen sein. Die Lenkerin sowie der Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein bei der 24-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,42 Promille.

Gesuchter Tscheche fuhr auf Beamten zu

Ein 48-jähriger Tscheche wurde, ebenfalls am Samstag, gegen 21.25 Uhr in Freistadt von einem Polizisten zum Anhalten aufgefordert. Doch der 48-Jährige fuhr auf den Polizisten, der zweimal zur Seite springen musste, zu, wendete und floh. Nach dem Auto wurde bereits vor diesem Vorfall gefahndet, da der Besitzer verdächtig war, in Linz einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht begangen zu haben.

Zehn Minuten später wurde der Mann jedoch von einer weiteren Streife angehalten. Ein Alkotest ergab 2,10 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Mann wurde festgenommen, eine Vernehmung war aber aufgrund der Alkoholisierung zunächst nicht möglich.

19-Jähriger flüchtete mit 2,12 Promille

Gegen 3.10 Uhr bemerkten Polizisten gestern in Steinerkirchen ein Fahrzeug, das zu schnell fuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und signalisierten dem Lenker, anzuhalten, worauf dieser beschleunigte.Kurz darauf kam der Lenker, ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Wels-Land, von der Straße ab, stieß gegen eine Leitschiene und landete auf einem Grünbereich mit Büschen und Bäumen.

Auf der Flucht vor der Polizei verunfallten ein 19-Jähriger und sein 18-jähriger Beifahrer. Bild: fotokerschi.at

Der 19-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, konnten sich aber aus dem Auto befreien. Beide wurden ins Klinikum Wels gebracht. Ein Alkotest beim Fahrer ergab 2,12 Promille, ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Mit 1,24 Promille in Graben geschlittert

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr mit seinem Pkw gestern in der Früh gegen 2.20 Uhr gemeinsam mit einem 30-Jährigen und einer 27-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Perg, Richtung Münzbach. Dabei kam er in der Ortschaft Groißing von der Fahrbahn ab und schlitterte in einen Straßengraben. Zwei zufällig vorbeifahrende Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Alle drei Insassen konnten sich selbstständig aus dem zerstörten Unfallfahrzeug befreien und wurden nach der Erstversorgung ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Beim 23-Jährigen ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,24 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Nach Unfall bei Bauernhof versteckt

Gegen 6 Uhr fuhr gestern ein 26-Jähriger aus Wels in Steinhaus auf der Pyhrnpass-Bundesstraße Richtung Sattledt. Dabei prallte er gegen das Heck eines 40-jährigen Taxifahrers, der eine 42-jährige Kundin aus Wels im Auto hatte. Der Taxilenker und die Frau wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert.

Der 26-Jährige wollte sich noch vor Eintreffen der Polizei der Unfallaufnahme entziehen und versteckte sich bei einem nahe gelegenen Bauernhaus. Nach kurzer Fahndung konnte er jedoch gestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,64 Promille, ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Weitere Einsätze der Polizei

Vier Kinder und zahlreiche Erwachsene bei mehreren Unfällen verletzt

Frau schwer verletzt: Sechs Verletzte, darunter eine schwerverletzte Frau – so lautet die Bilanz nach einem Unfall in Steyr vom Samstag: Eine 47-Jährige fuhr mit ihrem neunjährigen Sohn gegen 16 Uhr auf der Kaserngasse und wollte bei der Kreuzung stadtauswärts abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 56-Jähriger aus Steyr Richtung Kaserngasse. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 56-Jährige im Auto eingeklemmt wurde – er musste von der Feuerwehr befreit werden. Seine 50-jährige Frau wurde schwer verletzt. Ebenfalls verletzt wurden eine 26-Jährige sowie deren fünfjähriger Sohn, die sich im Auto des Mannes befanden. Alle sechs Personen wurden ins Krankenhaus Steyr gebracht.

Sekundenschlaf: Weil er kurz eingeschlafen war, kam ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Braunau in Handenberg am Samstag (16.25 Uhr) von der Fahrbahn ab. Im Auto saßen zudem seine 22-jährige Lebensgefährtin sowie der elf Monate alte Sohn. Das Fahrzeug prallte erst gegen einen Zaun, streifte dann einen Baum und prallte frontal gegen einen weiteren Baum, wodurch das Auto auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde. Ein vorbeikommender Notarzt leistete Erste Hilfe. Alle drei wurden unbestimmten Grades verletzt, die Frau und das Kind wurden mit dem Hubschrauber zum Krankenhaus Ried geflogen.

Kreisverkehr übersehen: In Haag am Hausruck düfte ein 22-Jähriger Samstagfrüh um 4 Uhr auf der Rieder Straße einen Kreisverkehr übersehen haben – er fuhr auf die Grünfläche und prallte gegen einen Felsblock, worauf sich das Auto überschlug und auf dem Dach zu liegen kam. Der Mann konnte sich aus dem Auto befreien, klagte jedoch über starke Schmerzen und wurde ins Krankenhaus Ried gebracht.

Kleinkind verletzt: Bei einem Verkehrsunfall in Ansfelden zwischen einer 32-jährigen Linzerin und einer 39-Jährigen aus Linz-Land wurde am Samstag um 9.15 Uhr die dreijährige Tochter der Linzerin verletzt. Die Autos kollidierten in Freindorf, Fahrtrichtung Ansfelden.