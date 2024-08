Wertlose Kryptowährung: Fünf Schuldsprüche im Linzer Betrugsprozess

Sechs Angeklagte im Alter zwischen 29 und 40 Jahren standen in Linz vor Gericht. Am Dienstag wurde unter anderen der Programmierer befragt.

"Was ist da heute los, gibt es Freibier?", scherzte ein Mitarbeiter des Linzer Landesgerichts, als er sich um kurz vor neun Uhr durch die wartende Menschentraube schlängelte. Von ausgelassener Stimmung konnte aber nicht die Rede sein, Spannung lag in der Luft: Es ging um einen Betrug in siebenstelliger Höhe. Mit 5.751.504 Euro bezifferte die Staatsanwaltschaft den Schaden, den sechs Angeklagte mit ihrer digitalen Währung "LoopX" angerichtet haben sollen.

Am späten Nachmittag verkündete die Richterin das Strafausmaß: Es gab fünf Schuldsprüche, ein Urteil steht wegen eines neuerlichen Beweisantrags noch aus.

Ein Angeklagter fasste eine unbedingte Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren aus, zwei weitere jeweils drei Jahre und drei Monate (ebenfalls unbedingt, bisherige Haft angerechnet), zwei Männer kamen mit 24 Monaten, acht müssen sie mit angerechneter Vorhaft absitzen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

"Haben den Betrug geplant"

"Der Betrug war von Anfang an geplant", sagte ein angeklagter Linzer Arzt, der die höchste Strafe erhielt. Die Angaben der sechs Beschuldigten gingen teils weit auseinander. Wer in welchem Ausmaß beteiligt war, darüber herrschte Uneinigkeit.

Aber der Reihe nach: Das kriminelle Projekt soll im Dezember 2017 seinen Ausgang genommen haben – mit der Gründung der Kryptowährung "LoopX". Zehn Millionen sogenannte "Token" wurden zum Verkauf angeboten. Diese "Token" – eine digitale Währung, die auf der Blockchain-Technologie basiert – waren in Wirklichkeit wertlos. Eine Trading-Software – wie von den Beschuldigten behauptet – habe laut Anklage nie existiert, überhaupt sei das ganze Projekt nie operativ tätig gewesen.

Hohe Gewinne versprochen

Den Investoren wurden in betrügerischer Absicht hohe Gewinne versprochen: bis zu zehn Prozent pro Woche. Zusätzlich setzten die "LoopX"-Gründer umfassende Marketingmaßnahmen, bewarben das Projekt in sozialen Medien und mithilfe von Influencern. Hunderte, teilweise noch unbekannte Anleger erlebten schon nach kurzer Zeit ein böses Erwachen: Die Betrüger machten sich aus dem Staub. Man spricht in diesem Zusammenhang vom "Exit-Scam". Anfang Februar 2018 löschten sie ihre Social-Media-Kanäle sowie ihre Website und tauchten mit den Einlagen ihrer Opfer unter.

Nach jahrelangen Ermittlungen gelang der Durchbruch: Die Spuren führten quer durch Österreich, aber auch ins Ausland, unter anderem nach Thailand. Im Herbst 2023 wurden in Linz und auf Zypern ein 29-jähriger sowie ein 38-jähriger Österreicher festgenommen, in Prag ein 34-jähriger Tscheche. Anfang 2024 kam es zu drei weiteren Festnahmen in Oberösterreich und der Steiermark, sie betrafen Österreicher im Alter von 36 und 40 Jahren. Alle sechs befanden sich seither in Untersuchungshaft.

Sie zeigten sich in dem dreitägigen Prozess geständig. Ihre Unbescholtenheit, ihr Beitrag zur Wahrheitsfindung sowie das lange Zurückliegen der Tat und das seitherige Wohlverhalten wurden u.a. als strafmildernd bewertet, hieß es vom Gericht. Vor allem die hohe Schadenssumme sah das Gericht als erschwerend an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.