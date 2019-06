Fünf Oberösterreicher werden Priester

Nachwuchs für die katholische Kirche: Fünf junge Oberösterreicher werden heuer die Priesterweihe empfangen. Als erster von ihnen wurde am Donnerstagnachmittag der gebürtige Linzer Vitus Stefan Glira von Diözesanbischof Manfred Scheuer in der Stiftskirche Schlägl geweiht.

Seine Mitbrüder aus dem Prämonstratenserstift Schlägl, Angehörige und Wegbegleiter feierten den Festgottesdienst mit und wünschten ihm viel Freude auf seinem priesterlichen Weg, der ihn zunächst als Ferialkaplan nach Sarleinsbach und Putzleinsdorf führen wird. "Ein Priester im Prämonstratenserorden ist nach der Regel Leib- und Seelsorger, sicher nicht Bürokrat", sagte Scheuer.

Der Bischof betonte in seiner Predigt, dass Vitus Glira als Priester ein "Pilger und Kundschafter zwischen den Lebenswelten, zwischen Jungen und Alten, zwischen den Kulturen" sein werde.

In Anspielung auf Vitus Gliras Tätigkeit als Fußballschiedsrichter meinte der Bischof, als Priester werde Vitus Glira auch auf Regeln zu achten haben, vielmehr sei er aber selbst Mitspieler, "weil Christsein weit mehr ist als Regelsysteme mit bürokratischen Abläufen". Neben Vitus Glira werden heuer noch vier weiter gebürtige Oberösterreicher zu Priestern geweiht: Richard Hansl aus Altmünster und der gebürtige Welser Clemens Haunschmidt, beide aus der Erzdiözese Wien, werden am 22. Juni im Wiener Stephansdom von Kardinal Christoph Schönborn die Weihe empfangen.

Weihe am 29. Juni in Windhaag

Am 29. Juni findet die zweite Weihe eines Oberösterreichers in seinem Heimatland statt. Johann Hofer aus Windhaag bei Perg wird von Bischof Scheuer im Linzer Mariendom zum Priester geweiht.

Am 30. Juni wird der Steyrer Leopold Jürgen Baumberger in der Stiftskirche Wilten in Innsbruck von Bischof Hermann Glettler die Priesterweihe empfangen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schlägl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.