Fünf Kilometer für den guten Zweck

Die Strecke und auch das Tempo bestimmt jeder Sportler selbst. Einzige Bedingung: Es gilt, mindestens fünf Kilometer zu laufen.

In den letzten zwei Jahren haben die Lions mit ihren Charityläufen mehr als 100.000 Euro für Menschen in Not gesammelt und damit vor allem in Österreich Opfer der Corona-Krise unterstützt. Die diesjährigen Spenden des Benefizlaufs gehen hauptsächlich an den Verein MOKI, der Kinder mit Beeinträchtigungen betreut. Mit dem Startgeld wollen die Lions aber auch humanitäre Hilfsleistungen im Kriegsgebiet der Ukraine finanzieren. "Jeder kann im April mitlaufen", sagt Lauforganisator Wolfgang Eisbacher.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter lions-charityrun.com. Je nach Starterpaket bekommt man eine Medaille, Urkunde und ein Lauf-Shirt.