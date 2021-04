Fünf Jugendliche versprühten Feuerlöscher: Anzeige

Fünf Schüler aus dem Bezirk Gmunden im Alter von 12 bis 16 Jahren versprühten am vergangenen Sonntag zwischen 15 Uhr und 17:20 Uhr das Löschmittel aus drei Feuerlöschern in der Tiefgarage einer Wohnanlage in Laakirchen. Außerdem versprühten sie am selben Tag in einer weiteren Tiefgarage in Laakirchen ebenfalls das Löschmittel aus zwei weiteren Feuerlöschern.

Bei den umfangreichen Ermittlungen wurde von den Beamten der Polizeiinspektion Laakirchen ein zusätzlicher Tatort in Laakirchen ausgeforscht und mit den Verdächtigen in Verbindung gebracht. Durch das Versprühen der Löschmittel wurden nicht nur die Gebäude, sondern auch die in den Garagen abgestellten Fahrzeuge beschädigt. Nach Abschluss der Ermittlungen werden alle fünf Beschuldigten der Staatsanwaltschaft Wels zur Anzeige gebracht.