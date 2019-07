Fünf Feuerwehren bekämpften Feldbrand im Mühlviertel

Eine Strohpresse, mehrere Strohballen sowie Teile des Feldes standen in Vollbrand. Laut Einsatzkräften umfasst die abgebrannte Fläche etwa zweieinhalb Hektar.

Kurios: Der Besitzer hatte sich die Strohpresse erst vor wenigen Tagen angeschafft, weil in der vergangenen Woche seine Presse unweit der Stelle, in der das Feuer dieses Mal ausbrach, in Flammen aufgegangen war.

Dieses Video zeigt den Löscheinsatz:

Der Brand hielt die Feuerwehrleute aus Alberndorf sowie Gallneukirchen, Kottingersdorf, Pröselsdorf und Veitsdorf zwei Stunden lang, bis 17 Uhr, auf Trab.

32 Grad wurden am Donnerstagnachmittag in der Mühlviertler Gemeinde gemessen. Wegen der Trockenheit konnte sich das Feuer rasch ausbreiten.

Feldbrand in Alberndorf Bild: Theodor Arzt

Großeinsatz in Gaspoltshofen

Zwölf Feuerwehren wurden am Donnerstagabend zu einem Feldbrand in Gaspoltshofen (Bezirk Grieskirchen) alarmiert. Das Stoppelfeld dürfte bei Arbeiten mit einer Strohpresse zu brennen begonnen haben. Da sich der Brand rasch auszuweiten drohte und sich das Feld in unmittelbarer Nähe zu einem Wald befand, forderten die örtlichen Feuerwehren Verstärkung an. Letztlich konnten die Einsatzkräfte Gröberes verhindern und den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern war betroffen, heißt es vom Landesfeuerwehrkommando.

Feldbrand in Gaspoltshofen Bild: Matthias Lauber

Wegen einer brennenden Strohballenpresse mussten auch sechs Feuerwehren in Sigharting (Bezirk Schärding) ausrücken. Wie die Feuerwehr Andorf mitteilt, dürfte eine Zapfwelle der Presse abgerissen sein. Durch den Funkenflug habe sich das Ladegut sowie die Presse entzündet, heißt es über die Ursache. Die Maschine konnte schnell abgelöscht werden, aber auch das Feld hatte mittlerweile Feuer gefangen. Bei den Löscharbeiten bekamen die Feuerwehrleute tatkräftige Unterstützung von zwei Landwirten, die schnell reagierten und den Brand mithilfe einer Brandschneise am Pflug eingrenzen konnten. Darüber hinaus fuhr einer der beiden Landwirte mit einem Güllefass, das mit Wasser gefüllt war, über das Feld.

Feldbrand in Sigharting Bild: FF Andorf

Warnung im Raum Steyr

Wegen der Trockenheit und der damit verbundenen Waldbrandgefahr hat die BH Steyr eine Verordnung erlassen, wonach Rauchen und Feueranzünden in Wäldern mit 7270 Euro bestraft wird. Hier geht es zum Artikel.