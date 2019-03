Fünf Drogendealer aus dem Bezirk Braunau festgenommen

BRAUNAU. Ermittlungserfolg für die Braunauer und Mattighofner Polizei: Sie konnte fünf Drogenhändler, darunter ein Pärchen, ausforschen, festnehmen und gleichzeitig einen Überfall klären.

Eine Wohnung in Braunau war eine Anlaufstelle für den Verkauf von synthetischen Drogen und Marihuana. „Es gab mehrere Hinweise darauf, unter anderem, als wir in der Ballsaison einen Abnehmer erwischten, der die Drogen selbst weiterverkaufen wollte“, sagt der zuständige Polizist Philipp Gerner aus Braunau. In besagter Wohnung konnte die Polizei größere Mengen Drogen sicherstellen und erwischte das dealende Pärchen (sie 19, er 21 Jahre alt) und mehrere Käufer auf frischer Tat. Das Pärchen zeigte sich umfassend geständig. Es hat vor allem in der Wohnung aber auch bei sogenannten „Free Tech Partys“ in Braunau Drogen verkauft, in ihrer Wohnung wurden Amphetamin, XTC-Tabletten und Marihuana sichergestellt.

Im Zuge der Ermittlung konnte auch ein Raubüberfall und eine Körperverletzung geklärt werden: Besagtes Pärchen wurde Anfang des Jahres von vier Personen mit Schreckschusspistolen überfallen. Die Räuber täuschten Kaufinteresse vor, gelangten in die Wohnung und wollten 100 Stück XTC-Tabletten stehlen. Das Pärchen konnte das verhindern. „Es ging turbulent in der Wohnung zu. Nicht alle Beteiligten dürften den Raub dann letztendlich wie geplant durchgezogen haben, das Pärchen konnte sich erfolgreich wehren, auch ohne Waffen“, sagt Phillip Gerner. Damit war die Sache aber nicht gegessen: Aus Rache suchte das Pärchen noch in derselben Nacht die Täter des Raubüberfalls, gemeinsam mit einem Türsteher, auf und verletzte diese mit einem Totschläger.

Der Haupttäter des Überfalls, ein 19-jähriger, amtsbekannter und einschlägig vorbestrafter Österreicher wurde mithilfe der Cobra festgenommen. Er ist einer der Lieferanten des Pärchens und gab zu, mehr als ein halbes Kilo Amphetamin im Darknet bestellt zu haben. Wegen Schulden und weil er für sich nach einem Gefängnissaufenthalt keine Drogen hatte, habe er das Pärchen überfallen. Die Schreckschusspistole und weitere Waffen wurden in einer Wohnung in Mauerkirchen „zwischengebunkert.“

Zwei weitere Lieferanten, ein 19-jähriger Kosovare und ein gleichaltriger Österreicher wurden ebenfalls ausgeforscht und festgenommen. „Sie haben vor allem in Parkanlagen in Mattighofen größere Mengen an Cannabis, vor allem an Laufkundschaft verkauft“, sagt Gerner.

Das Pärchen hat noch mehr Lieferanten, die Polizei ermittelt. Das Pärchen und der 19-Jährige sind in Untersuchungshaft, mehrere Abnehmer werden bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt. Der Straßenverkaufswert der gehandelten Drogen beträgt zirka 31.000 Euro.

