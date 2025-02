Führerscheinprüfung: "Scheitert oft nicht am Willen, sondern an der Methodik"

Drei von zehn Kandidaten fallen laut einer Auswertung des Bundesministeriums bei der theoretischen Fahrprüfung durch. In vielen Berufen ist der Führerschein aber Voraussetzung für den Jobeinstieg. Fälle, wo der Chef des Bauunternehmens seine Fachkräfte jeden Tag auf die Baustelle fahren müsse, würden laut Monika Weibold vorkommen. "Seit Jahren beobachten wir, dass die Theorieprüfung zu einem immer größeren Problem wird", sagt die Geschäftsführerin des gemeinnützigen Linzer Unternehmens Jugend am Werk.

Fragen einfacher formulieren

Besonders hart treffe es junge Menschen mit Lern- und Leseschwäche. Darum führte Weibold im Vorjahr gemeinsam mit der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich das Projekt "ScheinOnMe" durch. Der Hilfsbedarf sei enorm und Menschen aus ganz Österreich und allen Bevölkerungsschichten wollten teilnehmen. Schlussendlich wurde 60 Freiwilligen bis 29 Jahre beim Lernen geholfen – mit Erfolg. Zudem wurden alternative Prüfungsformen getestet und daraus Empfehlungen für mehr Fairness abgeleitet. "Es scheitert oft nicht am Willen der jungen Menschen, sondern an der Methodik", sagt Oberösterreichs AK-Präsident Andreas Stangl.

3000 Lehrlinge begleitet Jugend am Werk jährlich beim Lehrabschluss. Dann wartet der Führerschein, der im Baugewerbe, in der Gastronomie, im Handel oder der Kfz-Branche ein Muss ist, als Hürde. "Die Praxisprüfung schaffen sie mit links", sagt Weibold. An den mehr als 1000 Theorie-Fragen und dem Bewertungssystem – Mehrfach-Antworten, Haupt- und Zusatzfragen sowie gewichtete Fragen – scheitern sie aber. Gefordert werden nun unter anderem die Aufteilung des Grundwissen-Teil auf zwei Teilprüfungen und einfacher formulierte Fragen.

Der Verband der Fahrschulunternehmen war in das Projekt eingeweiht, und auch der Politik liegen die Ergebnisse vor. Das Interesse sei groß, sagt Weibold. Finanzielle Unterstützung, um auch heuer Betroffenen beim Lernen helfen zu können, blieb jedoch aus.

