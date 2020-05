Führerscheinloser Welser raste Polizei davon - Anzeige

Der 55-Jährige stellte das Fahrzeug um 4:10 Uhr in Helfenberg im Ortsgebiet neben der B38 ab. Dort wurden Polizisten einer Sektrostreife auf ihn aufmerksam und wollten ihn kontrollieren. Als sich die Beamten dem Pkw näherten, startete der Lenker, gab Gas und fuhr davon.

Der Welser fuhr in halsbrecherischem Fahrstil mit bis zu 150 km/h auf der kurvenreichen B38 in Richtung Haslach. Er überholte er an einer absolut unübersichtlichen Straßenstelle einen anderen Pkw. Im Ortsgebiet von Haslach fuhr er dann in eine Sackgasse, weshalb er gestellt werden konnte.

Er wurde vorübergehend festgenommen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er keinen Führerschein besitzt. Der 55-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Linz und der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach angezeigt, die Festnahme wurde aufgehoben.

