Führerscheinloser Alkolenker (23) verursachte Unfall mit drei Verletzten

Zwei PKW waren in einer langgezogenen Kurve zusammengestoßen

Dessen 54-jähriger Fahrer und die 51-jährige Beifahrerin sowie der Unfalllenker wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und in das Klinikum Steyr gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, berichtete die Polizei.

Ein PKW landete auf der Straßenböschung, der zweite stand auf der Fahrbahn. Bild: FF Gablenz

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.00 Uhr. Der 32-Jährige aus Niederösterreich kam mit seinem Pkw auf der B121 aus Weyer kommend in Richtung Gaflenz in einer lang gezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge überfuhr der Alkolenker mit seinem Wagen im beschilderten Überholverbot die dortige Sperrlinie und prallte gegen den aus Gaflenz kommenden Wagen. Die B121 war während der gesamten Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung erschwert passierbar.

Fünf Minuten nach der Alarmierung trafen bereits das Lösch- und Kommandofahrzeug der FF Gaflenz beim Einsatzort ein Bild: FF Gablenz

