Alkolenkerin flüchtete in Eberstalzell vor Polizei

Der Polizeieinsatz begann um 18.20 Uhr. Eine Streife wurde auf eine Autolenkerin aufmerksam, die vom Kreisverkehr der Auffahrt zur Autobahn A1 Richtung Solarstraße abbog, dabei mit ihrem Mobiltelefon telefonierte und nicht angegurtet war. Die Lenkerin, eine 41-Jährige aus Vorchdorf (Bezirk Gmunden), fuhr auf einen Parkplatz. Die Polizisten stellten sich mit dem Dienstwagen neben sie. Die 41-Jährige nahm Blickkontakt auf, aber als die Beamten aus dem Fahrzeug stiegen, legte sie den Rückwärtsgang ein und fuhr Richtung Kreisverkehr zurück. Die Polizisten fuhren ihr nach, wobei die Lenkerin auf der L1244 Richtung Großendorf mit weit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, so der Polizeibericht. Die beiden Fahrzeuge erreichten dabei Geschwindigkeiten von 170km/h und das über einen längeren Zeitraum; selbst in einem Baustellenbereich fuhr die Frau mit 150 – 160 km/h. In der Baustelle arbeitete ein Bauarbeiter, auf der Gegenfahrbahn warteten mehrere Fahrzeuge. Die Lenkerin fuhr noch bis in den Ortschaftsbereich Littring (Gemeinde Eberstalzell) weiter, wo sie in einem abgeernteten Maisfeld zu stehen kam. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,9 Promille, einen gültigen Führerschein hat die Vorchdorferin nicht. Anzeigen folgen.

