Führerschein war nach nur einem Tag wieder weg

Der junge Mann war Samstagabend durch seine Fahrweise in seinem Wohnort Mauthausen aufgefallen, ein Passant alarmierte die Polizei – ein durchgeführter Alkotest verlief zwar negativ, ein Drogentest allerdings positiv.Der 25-Jährige musste seinen Führerschein, der ihm erst tags zuvor ausgestellt worden war, wieder abgeben.

Unerkannt flüchten wollte ein Alkolenker in der Nacht zum Sonntag nach einem Unfall in Traun, der 26-Jährige aus dem Bezirk Gmunden wurde aber wenig später erwischt. Der Mann war mit seinem Auto in Traun kurz nach 3.30 Uhr gegen eine Fußgängerampel, ein Verkehrsschild und einen Leitpflock geprallt – statt den Unfall zu melden, fuhr der 26-Jährige davon. Nach mehreren eingehenden Anzeigen zu einem beschädigten Auto wurde der Lenker schließlich von der Polizei angehalten. Ein Alkotest ergab 1,58 Promille.

Mit 1,36 Promille unterwegs war ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, der am Samstag Nachmittag in Pettenbach in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Der 53-Jährige war über die Fahrbahnmitte geraten, ein entgegenkommender 56-jähriger Autofahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Frontal gegen eine Lagerhalle geprallt ist ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Wels-Pernau. Der Lenker war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und prallte auf dem Verladeplatz eines Unternehmens gegen die Hallenwand – das vordere Nummerntaferl wurde in eineinhalb Metern Höhe in die Mauer gepresst und blieb dort stecken. Der verletzte Lenker konnte sich selbst befreien, er wurde ins Spital gebracht.

In Grünburg im Bezirk Kirchdorf überschlug sich am Samstag Nachmittag ein Auto mit zwei Insassen. Der Fahrer war auf der Steyrtalstraße auf eine Leitschiene geraten, der Wagen blieb auf einer Wiese liegen. Der Lenker und sein Beifahrer konnten sich selbst befreien, die wurden ins Krankenhaus gebracht.

Drei Verletzte forderte ein Unfall mit drei Autos Samstagmittag in Hirschbach im Bezirk Freistadt. Ein 25-Jähriger rammte auf der B38 den Pkw eines 58-Jährigen, der in einen Güterweg einbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 25-Jährigen gegen ein weiteres Auto geschleudert. Einen Kleintransporter musste die Feuerwehr am Samstagabend aus einer Unterführung in Ansfelden bergen, der dort steckengeblieben war. Durch Ablassen der Luft aus den Reifen konnten die Helfer den Transporter "absenken und befreien".