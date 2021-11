"Führerhaus": Bagger mit fragwürdiger Aufschrift

Ein Bagger mit einer Aufschrift, die an das NS-Regime denken lässt, erregte in Linz die Aufmerksamkeit einer OÖN-Leserin. "Führerhaus" und darunter "Fahrer spricht Deutsch" war da in entsprechendem Schriftzug zu lesen.

"Nationalsozialistisches Gedankengut wird offensichtlich im Baugewerbe noch immer toleriert", sprach die Leserin von einer offensichtlichen Diskriminierung von "Menschen mit Migrationshintergrund an ihrem Arbeitsplatz".

Bei dem Bauunternehmen konnte man gestern die Aufregung verstehen. Es handle sich allein um die "private Einstellung" des Mitarbeiters, der den Schriftzug in Eigenregie auf den Bagger geklebt habe. "Wir haben dies schlichtweg übersehen", hieß es aus der Geschäftsleitung. Der Aufdruck sei mittlerweile überklebt worden. "Mit unserer Firma und unserer politischen Einstellung hat dieser definitiv nichts zu tun." Nicht zuletzt auch deshalb, weil ein Großteil der Belegschaft Migrationshintergrund habe. Der betroffene Mitarbeiter habe das Unternehmen bereits verlassen.