"Frustriert und verärgert": VP-Bürgermeister kritisieren VP-Landesrat

Mit "dringendem Gesprächsbedarf" wandten sich elf Bürgermeister aus dem Mühlviertel in einem Brief an Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP). Sie kritisieren darin die Kürzung der Förderung für Projekte, durch die Leerstände wieder genutzt werden sollen. Auffallend ist: Zehn der elf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die den Brief unterschrieben haben, sind ebenso wie Achleitner von der ÖVP.