Frühstart in den Frühling

Schon Wochen vor dem kalendarischen Frühlingsbeginn am 21. März kehren die Störche aus südlichen Gefilden nach Oberösterreich zurück. In Saxen (Bez. Perg) wurde der erste Neuankömmling am 1. März gesichtet. "Ein Männchen", sagt Oberösterreichs Storchenbetreuer Robert Gattringer, Mitarbeiter von Naturschutzbund und Vogelschutzorganisation BirdLife. Noch eiliger hatte es ein Adebar in Bad Leonfelden. Schon Mitte Februar hat er sich auf dem Dach der ehemaligen Molkerei eingefunden. "Normalerweise trifft er in der ersten Märzwoche ein", sagt Storchenbeobachter Johann Filipp. Bisher ist er ein "Strohwitwer", denn seine Partnerin lässt auf sich warten.

Ein Mäusejahr für Adebar

Auf dem Dach der Volksschule in Saxen hatte sich der Neuankömmling nur drei Tage sehen lassen, "jetzt ist er nordwärts weitergezogen", so Gattringer. Auf dem Horst traf er auf einen "Platzhalter": einen anderen Storchenmann, der es vorgezogen hat, überhaupt gleich in der Region zu überwintern.

Das ist ihm leicht gefallen. "Er hat die ganze Zeit genug Nahrung gefunden, denn wir hatten im Machland ein Mäusejahr, und weil kaum Schnee gelegen ist, hat er sie problemlos erwischt", sagt Gattringer. Gleiches gilt für einen Artgenossen in Munderfing (Bez. Braunau), der ebenfalls auf den Flug ins spanische Winterquartier verzichtet hat.

Gleich drei Störche haben diesmal in Rust (Burgenland) überwintert, sagt Josef Karassowitsch vom örtlichen Storchenverein. Noch mehr Beispiele für dieses nicht artgerechte Verhalten gibt es laut Robert Gattringer schon seit Jahren in der Schweiz und Deutschland. Früher mussten die Überwinterer regelmäßig gefüttert werden: "Jetzt kommen sie meist schon ohne menschliche Hilfe durch, und wenn das Klima noch milder wird, dürften sich immer mehr Störche den Flug in den Süden ersparen."

Das veränderte Zugverhalten der Störche ist ein weiterer Aspekt der dramatischen Entwicklungen in der Vogelwelt, ausgelöst vom Klimawandel. Die milden Winter haben zur Folge, dass viele Zugvögel zu früh zurück sind. Heuer ganz besonders. Das bestätigt Jürgen Plass vom Linzer Biologiezentrum. Am 22. Februar hat er am Stausee Ottensheim den ersten Trupp Kiebitze entdeckt, am 29. Februar die erste Bachstelze. Beide Arten sind drei Wochen zu früh aus Südwesteuropa zurückgekehrt. Genauso die Ringeltauben: "In meinem Garten in Linz brüten sie schon", sagt Plass.

Die Balz hat schon begonnen

Erstbeobachtungen sind auf der BirdLife-Meldeplattform www.ornitho.at aufgelistet. Beim Kiebitz finden sich acht Sichtungen seit 16. Jänner, seine Balz hat schon eingesetzt. Seit Jänner gab es vier Beobachtungen der Ringeltaube, Überwinterungsversuche nehmen zu. Auch beim Hausrotschwanz. Von ihm wurden schon im Jänner vier Beobachtungen gemeldet – zu der Zeit sollte er noch in Südwesteuropa sein. Zwei Wochen zu früh besetzen die Feldlerchen ihre Reviere, und im Raum Alberndorf in der Riedmark wurden schon am 3. März erste balzende Heidelerchen gesichtet. Generell würden Kurz- und Mittelstreckenzieher aufgrund des Klimawandels nicht mehr so weit in den Süden vorstoßen, sagt Uhl: "Und zum Teil fliegen sie gar nicht mehr weg."

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at