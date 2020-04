Frühschoppen gegen die Einsamkeit

Am Anfang sei auch sie ängstlich gewesen, als das Besuchsverbot in Altenheimen und die strengen Hygienevorschriften eingeführt wurden, sagt Barbara Haslhofer, die seit vier Jahren im Haus der Senioren der Diakonie in Bad Zell arbeitet.

„Für die Bewohner war es gar nicht begreiflich. Es kam dann oft die Frage, wie lange das noch dauert, aber das wussten wir auch nicht. Dann ist immer mehr die Traurigkeit zum Thema geworden, weil sie ihre Liebsten nicht mehr sehen durften“, sagt die 29-Jährige, die davon sehr betroffen war. „Deshalb wollte ich ein wenig Freude in ihren Alltag bringen.“

Als eine Kollegin Heimatfilme über einen Beamer herzeigte, kam der Bad Zellerin die Idee mit der Volksmusik. Die Hobbymusikerin spielt nicht nur Klarinette, sondern seit einem Jahr auch die Steirische Ziehharmonika, und so engagierte sie ihren Lehrer Stefan Kerner für einen Frühschoppen mit Livemusik auf einer Leinwand. Bei den Bewohnern kam dieses kleine Privatkonzert so gut an, dass auch Barbara Haslhofer ihre Ziehharmonika auspackte. Sie spielte im Garten ihr erstes Konzert, die Bewohner hörten an den Fenstern zu. „Ich werde seither immer wieder gefragt, wann ich wieder spiele, weil es so schön war“, freut sich die naturverbundene 29-Jährige.

In den vergangenen Wochen haben auch die Volksschüler Briefe an die Bewohner geschickt, die örtliche Blumenhändlerin Sträuße für jedes Zimmer gespendet und ihre Kolleginnen einen Beautytag mit Gesichtsmasken und Maniküre veranstaltet oder Salatpflanzen angesetzt. „Diese Hilfsbereitschaft, besonders auch aus dem Ort, rührt mich sehr. Wir bekommen viel Zuspruch von den Angehörigen, die auch immer wieder fragen, ob sie uns etwas Gutes tun können“, sagt Haslhofer. Sie steht stellvertretend für alle Oberösterreicher in Pflege- und Seniorenheimen, die sich seit Beginn der Coronakrise mit viel Herzblut um die betagten Bewohner kümmern. Gestern kam dann die gute Nachricht: Ab nächster Woche sollen Besuche unter strengen Auflagen wieder erlaubt sein.

Artikel von Manuela Kaltenreiner m.kaltenreiner@nachrichten.at