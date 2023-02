Frühlingshaft statt winterlich: So wird das Wetter in den Ferien

Wer seine Freizeitaktivitäten in der kommenden Woche nach dem Wetter plant, der kann sein Fahrrad aus dem Keller holen. Die Prognose von Geosphere Austria verheißt Frühlingsgefühle statt Winterfreuden. In Zahlen ausgedrückt: Bei Mindesttemperaturen von vier Grad Plus wird der Niederschlag, der am Wochenende in Oberösterreich fällt, erst ab 1700 Metern Seehöhe rieseln. "Darunter wird es leider nass", sagt Geosphere-Meteorologe Josef Haslhofer.

Dominiert wird das Wettergeschehen zum Ferienbeginn aber nicht vom Regen, sondern vom Wind. Spitzen bis 70 km/h können die Bäume ins Schwanken bringen. Nicht nur auf den Bergen, auch im Flachland erwartet Haslhofer "eher unangenehme" Verhältnisse, zumindest am Samstag und am Sonntagnachmittag. Der Regen-Schwerpunkt verlagert sich vom Mühlviertel, wo es morgen immer wieder nieseln soll, ins südliche Bergland. Dort kündigt sich am Sonntag der meiste Niederschlag an.

"Es ist deutlich wärmer"

Das Wochenende lädt mehr zum Kartenspielen als zu Ausflügen im Freien ein. Danach dürfen sich Schüler und Ferienurlauber auf freundliches Wetter freuen. Zwar ist der Himmel am Montag großteils wolkenbedeckt, doch es soll in den meisten Teilen des Landes trocken bleiben. Auch der Wind klingt ab. "Am Dienstag lockern die Wolken auf und bis Donnerstag zeigt sich die Sonne auch öfter", sagt Meteorologe Josef Haslhofer. Es sehe nach einer "passablen" Ferienwoche aus, die sowohl zum Wintersporteln in den Bergen als auch zum Wandern oder Radfahren genutzt werden kann. Denn die Temperaturen steigen nachmittags auf sieben bis 14 Grad. "Das ist merklich wärmer als im Mittel der Jahreszeit", sagt Haslhofer.

Das Wetter auf nachrichten.at: Aktuelle Messwerte, eine detaillierte Prognose für Ihre Region und Webcams finden Sie auf nachrichten.at/wetter.

Aktuelle Messwerte, eine detaillierte Prognose für Ihre Region und Webcams finden Sie auf nachrichten.at/wetter. Ferientipps: Die Redakteurinnen vom "Was ist los?" geben zehn Tipps für Familien

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Was Passanten in den Semesterferien planen Kommende Woche startet Oberösterreich in die Semesterferien. Ob die Landsleute die freie Zeit für einen Urlaub nutzen, hat OÖN-TV auf der Linzer Landstraße erfragt.

Bildergalerie: Zehn Tipps für die Semesterferien Auf der großen Leinwand (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/10 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Verena Gabriel Verena Gabriel